BİM ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

BİM, 2025 yılının ilk çeyreğinde net satışlarını yıllık bazda yüzde 3 artırarak 147,7 milyar TL’ye yükseltti. Ancak bu sınırlı büyüme, operasyonel giderlerdeki yükselişle birlikte şirketin kârlılığı üzerinde baskı yarattı. Brüt kâr 25,9 milyar TL’ye ulaştı, ancak faaliyet giderlerindeki yüzde 16’lık artış marjları daralttı. Brüt kâr marjı enflasyon muhasebesi dahil hesaplandığında yüzde 17,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bloomberg HT'den Burcu Kıratlı'nın haberine göre FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr), yıllık bazda yüzde 14 düşüşle 5,3 milyar TL oldu. FAVÖK marjı yüzde 4,3’ten yüzde 3,6’ya gerileyerek operasyonel kârlılıkta zayıflamaya işaret etti. Bu gerilemede özellikle personel ve amortisman giderlerinin satışlara oranındaki artış etkili oldu. Faaliyet giderlerinin toplam satışlara oranı yıllık 204 baz puan artarak yüzde 18,1’e yükseldi.

Net kâr marjı ise yüzde 1,8

Parasal kayıpların 1,6 milyar TL’ye ulaşması ve net finansal giderin 899 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi, vergi öncesi kârı 6,4 milyar TL’ye çekti. Tüm bu gelişmeler neticesinde net dönem kârı yüzde 49 düşerek 2,7 milyar TL’ye geriledi. Net kâr marjı ise yüzde 1,8 oldu.

Tüm bu kârlılık baskılarına karşın, BİM güçlü serbest nakit akışı üretmeyi sürdürdü. Şirketin nakit pozisyonu bir önceki çeyreğe göre yaklaşık üç kat artarak 23,5 milyar TL’ye yükseldi. Bu artışta işletme faaliyetlerinden elde edilen 11,7 milyar TL ve net işletme sermayesi değişimi belirleyici oldu.

Aynı mağaza satışları yıllık bazda yüzde 35,1 artarken, sepet hacmi yüzde 40,3 büyüdü. Ancak günlük mağaza trafiği yüzde 3,7 oranında azaldı. Satışların yüzde 85’i Türkiye operasyonlarından gelirken, Fas ve Mısır’ın payı sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 4 oldu. Ürün bazında ise kendi markalı ürünlerin satış içindeki payı yüzde 60’tan yüzde 57’ye gerilerken, markalı ürünlerin payı yüzde 34’e çıktı.

Şirketin bu çeyrekteki yatırım harcamaları 4,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti ve satışlara oranı yüzde 3,1 oldu. BİM aynı dönemde 226 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 13.809’a taşıdı.

1Ç25 itibarıyla 31 şehirde faaliyet gösteren FILE, 295 mağaza ve 3 lojistik merkeziyle hizmet veriyor. Satışlarının yüzde 32’si kendi markalı ürünlerden oluşurken, online satışlar toplam gelirin yüzde 5,1’ini oluşturdu. FILE Mobil platformu, ikisi dark store olmak üzere toplam 87 mağaza üzerinden hizmet sunuyor.