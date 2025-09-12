BİM pay geri alım programı başlattı

  1. Ekonomim
Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) pay geri alım programı başlattığını duyurdu.

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS), 12 Eylül’de Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden pay geri alım programının başlatılacağını duyurdu.

Şirket, geri alım programı kapsamında geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını 2.000.000 adet olarak belirledi. Açıklamaya göre program için geri alım için ayrılacak fon, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.100.000.000 TL olacak.

Bim, geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağını, program kapsamında yapılacak alımların ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacağını ifade etti.

13 Şubat’ta 581,2 TL ile tüm zamanların en yükseğini gören BIMAS payları, 12 Eylül’de günü 488,5 TL’de yatay tamamladı. Hissede haftalık yüzde 5, aylık yüzde 9, yıllık ise yüzde 12 oranında değer kaybı görüldü.

