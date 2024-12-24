BİM yeni hisse geri alım programı başlattı

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni bir hisse geri alım programı için harekete geçtiğini duyurdu. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvuruları yaparak pay geri alım programını hayata geçirmeyi planlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin fiyatlarının şirketin gerçek performansını tam anlamıyla yansıtmadığı görüşüyle hareket eden BİM, bu süreçte hissedarlarını koruma amacı güdüyor. Şirket, hisse fiyatlarının daha istikrarlı ve gerçek değerine uygun bir seviyeye ulaşmasını sağlamak adına bu adımı atmaya karar verdi.

BİM’in açıklamasında, 24 Aralık tarihinde yapılacak genel kurul toplantısında alınan kararlar ve SPK’dan gerekli izinlerin çıkması halinde, geri alıma konu olacak azami pay miktarının 2 milyon adet ile sınırlı tutulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Bu doğrultuda, geri alım için ayrılan fonun şirketin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1 milyar TL olarak belirlenmesi öngörülüyor.

Bu adım, hem piyasalarda hem de yatırımcılar nezdinde BİM hisselerine yönelik güveni artırmayı amaçlıyor. Geri alım programlarının, genellikle hisse fiyatlarında olumlu etkiler yaratması ve şirketlerin finansal sağlamlığını vurgulaması bakımından önem taşıdığı biliniyor.