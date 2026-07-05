BİM'den 1 milyar TL'lik pay geri alım kararı

BİM Birleşik Mağazalar, pay geri alım programı başlatma kararı aldı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun 3 Temmuz 2026 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili ilke kararı çerçevesinde Borsa İstanbul'dan pay geri alımı yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, geri alım programı kapsamında en fazla 2 milyon 500 bin adet pay geri alınabilecek. Geri alım için şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 1 milyar TL fon ayrıldı.

Program, geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasıyla sona erecek. Her durumda program, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olacak. Pay geri alım programı ile program kapsamında gerçekleştirilecek işlemler ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak.

Yönetim Kurulu ayrıca, geri alım işlemlerinin yürütülmesi için Mali İşler Başkanı (CFO) Fatih Meriç'i yetkilendirdi.