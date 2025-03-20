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BİM’den 2 milyar TL’lik pay geri alım kararı

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., borsadan 2 milyar TL’ye kadar pay geri alımı yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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BİM’den 2 milyar TL’lik pay geri alım kararı
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Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu’nun 20 Mart 2025 tarihli kararı doğrultusunda geri alım sürecinin detaylarını paylaştı.

Geri alım programının detayları

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 19 Mart 2025 tarihli ilke kararı kapsamında, Borsa İstanbul’dan en fazla 4 milyon adet (4 milyon TL nominal değerli) pay geri alımı yapacağını açıkladı. Geri alım için ayrılacak fon ise şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere 2 milyar TL olarak belirlendi.

Programın süresi ve yetkilendirme

BİM, belirlenen azami pay alımına ulaşıldığında programı sonlandıracağını ve geri alım işlemlerinin ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olacağını belirtti. Program ve yapılan işlemler, Genel Kurul’da hissedarların bilgisine sunulacak.

Ayrıca, pay geri alım sürecinin yönetimi için Mali İşler Başkanı (CFO) Fatih Meriç yetkilendirildi.

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