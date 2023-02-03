BİM'den 750 milyon liralık hisse geri alım programı
BİM, 750 milyon liralık hisse geri alım programı açıkladı. Program dahilinde 5 milyon adede kadar hissenin geri alımı planlanıyor.
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BİM, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 5 milyon adede kadar hisse geri alım programını duyurdu.
BİM hisse geri alım programı için ayrılacak fonun şirket içi kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 750 milyon lira olarak belirlenmesine karar verdi.
İşlemler için İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu yetkilendirildi.