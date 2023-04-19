BİM’den kadın kooperatiflerine satış desteği

BİM, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışmalarına devam eden KEDV ile bir iş birliği gerçekleştirdi.

Bu iş birliğiyle 25 Nisan’da satışa sunulacak aktüel ürünler kategorisinde Mersin, Tokat, Hakkari, Uşak ve İzmir’de, o ile özgü ve kadın kooperatifleri tarafından üretilmiş yerel lezzetler ilk kez Türkiye’deki tüm BİM mağazalarında tüketiciyle buluşacak.

BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler S.S. Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nden kurutulmuş limon, Tokat Kadın Kooperatifi’nden salamura yaprak, S.S. Hakkâri Çiçeklerin Özü Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’nden bal, Uşak Hatice Sultan Doğal Ürünler’ den tarhana ve S.S. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nden Urla usulü enginar marine olacak.