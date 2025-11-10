Bim'den net karı 5 milyar lirayı aştı
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., 2025 yılı üçüncü çeyrek bilançosunda 5,27 milyar TL net kar açıkladı.
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 01.01.2025 – 30.09.2025 döneminde toplam 11.252.907.000 TL kar açıkladı.
Şirket, 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde 18.467.128.000 TL kar açıklamıştı.
Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azalmış oldu.
Şirket çeyreklik dönemde 5.274.725.000 TL net kar açıkladı.
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 4 arttı.