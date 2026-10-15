BİM'den sürpriz teknoloji hamlesi: Yeni şirket kuruluyor

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Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden BİM, yeni kuracağı şirketle farklı bir alanda da faaliyet göstermeye başlayacak. BİM , yazılım ve teknoloji alanında faaliyet gösterme kararı aldı.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., yazılım ve teknoloji alanında faaliyet göstermek üzere 250 bin TL kuruluş sermayeli yeni bir şirket kurma kararı aldı. Şirketin tek kurucusu ve tek pay sahibi BİM olacak.

Yeni şirketin bilgisayar programlama, yazılım geliştirme ve teknoloji çözümleri alanlarında faaliyet göstermesi planlanıyor. NTV'nin aktardığına göre bu kapsamda bilgisayar, çevre birimleri, POS ve ATM cihazları dahil olmak üzere teknolojik ürün ve donanımların temini ve ticareti de yapılacak.

İleri teknoloji alanlarında danışmanlık hizmetleri sunması hedefleniyor

Şirketin ayrıca yapay zeka, büyük veri analitiği, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji alanlarında araştırma-geliştirme, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunması hedefleniyor.

Gerekli izin ve yetkilendirmelerin alınması şartıyla finansal teknoloji, dijital bankacılık ve ödeme hizmetleri alanlarında da faaliyet gösterilmesi planlanırken, teknoloji geliştirme bölgelerinde proje ve iş birlikleri yürütülmesi, e-ticaret ve dijital platform hizmetleri sunulması da şirketin faaliyet alanları arasında yer alacak.

BİM, yeni şirketin kuruluşuna ilişkin işlemlerin başlatılmasına karar verdi.