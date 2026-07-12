BİM'den üst üste 5. günde de pay geri alımı

BİM'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 3 Temmuz 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan program kapsamında 10 Temmuz 2026'da 369,86 TL ortalama fiyatla 20 bin 647 adet BİM payı geri alındı.

Son işlemle birlikte şirketin elindeki BİM payı 14 milyon 999 bin 771 adede yükselirken, bu payların şirket sermayesine oranı yüzde 1,25 oldu.

BİM, geri alım programı kapsamında daha önce 6 Temmuz'da 159 bin 66, 7 Temmuz'da 220 bin 58, 8 Temmuz'da 80 bin ve 9 Temmuz'da 300 bin adet pay geri alımı gerçekleştirmişti.