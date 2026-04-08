BİM’den yüzde 1400 oranında temettü önerisi

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. yönetim kurulu, 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin önerisini açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre ortaklara toplam brüt 8 milyar 400 milyon TL nakit kar payı dağıtılacak. Bu tutar, mevcut ödenmiş sermayenin yüzde 1400’üne denk geliyor. Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için birinci tertip yedek akçe ayırmayacak, ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ise 837 milyon TL ayrılacak.

Kar payı ödemeleri üç taksit halinde yapılacak. İlk taksit 17 Haziran 2026’da başlayacak ve her bir pay için brüt 4 TL, net 3,4 TL olarak ödenecek. İkinci taksit 16 Eylül 2026’da dağıtılacak ve hisse başına brüt 5 TL, net 4,25 TL olacak. Üçüncü taksit ise 16 Aralık 2026’da ödenecek ve yine hisse başına brüt 5 TL, net 4,25 TL olarak gerçekleşecek. Böylece toplamda 1 TL nominal değerli hisse başına brüt 14 TL, net 11,9 TL nakit kar payı ödenecek.

Pay biçiminde kar payı dağıtımı yapılmayacak.

Yönetim kurulu, söz konusu kar dağıtım kararını 5 Mayıs'ta yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına sunacak.