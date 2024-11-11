Bimed, Romanya’yı üs yaptı, Avrupa’da yeni satın almalara odaklandı

İMAM GÜNEŞ - PİTEŞTİ

Kablo rakoru sektöründe üretim hacmi olarak Avrupa’nın lider üreticisi Bimed, Avrupa pazarındaki varlığını yeni yatırımlarla genişletmeye odaklandı. İstanbul Deliklikaya OSB’deki yeni fabrikası için toplamda 26 milyon Euro yatırım yaparak kapasitesini yüzde 20 artıran Bimed, böylece üretim gücünde Alman rakipleriyle arasındaki farkı daha da açtı.

Şirketin Avrupa’da güçlenme stratejisinin bir diğer ayağını ise Romanya’daki fabrikası oluşturuyor. Romanya’daki tesisine 6 milyon Euro’luk makine ve altyapı yatırımı yapan Bimed, 2019 yılından bu yana Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere 20 Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Tamamen ihracat odaklı çalışan Romanya tesisi, bölgenin en önemli kablo rakoru üretim merkezi haline gelmiş durumda.

Avrupa Birliği içindeki ihracat operasyonlarının merkezi olan bu tesis, 2023 yılında 7 milyon Euro ciro elde ederken, 2024 yılı için hedefini 10 milyon Euro’ya çıkardı.

Romanya’daki yatırım lojistik ve maliyet avantajı sağlıyor

AB sınırları içinde üretim yapmanın lojistik ve maliyet avantajları sunduğunu belirten Bimed Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mertöz, Romanya’daki üretimlerinin bir AB firması gibi hizmet vermelerini sağladığını vurguladı. “Müşterilerimiz, ithalat sırasında KDV ödemiyor, bu avantaj bizi tercih edilmeye daha uygun hale getiriyor” diyen Mertöz, Bimed’in marka ve üretim gücüyle AB içindeki müşterilerine ciddi bir güvence sunduğunu ifade etti. Romanya fabrikasında üretilen kablo rakorlarının, elektrik panolarından elektrikli araçlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu belirten Mertöz, “100’e yakın ürün çeşidimiz var. Özellikle elektrikli otomobiller için kritik bileşenler üreterek Avrupa pazarında güçlü bir yer edinmeye devam ediyoruz” dedi.

Yeni yatırımlara yeşil ışık yaktı

Romanya'da sanayi kültürünün güçlü olması ve bankaların yatırımcı dostu yaklaşımı ile Bimed gibi Türk firmalarının Avrupa’ya açılmasında önemli rol oynadığını söyleyen Mertöz, “Yerel yönetimler ve bankalar yatırımı artırma yönünde önemli destekler sunuyor. Romanya’da iş yapmak, bankaların sanayicilere sağladığı güçlü desteklerle daha avantajlı bir hale geliyor. Biz de edindiğimiz avantajların sayesinde Avrupa’daki yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Avrupa operasyonlarını daha da genişletmeyi planlıyoruz. Bimed olarak Avrupa’da büyümek için potansiyel satın almalarla da ilgileniyoruz. Uygun fırsatlar oluştuğunda yeni yatırım haberlerimiz olabilir” diye konuştu.

Sektördeki küresel düşüşe rağmen kayıp yaşamadı

Sektörde küresel çapta yüzde 30’a yakın bir düşüş yaşandığına değinen Bimed Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mertöz, “Mevcut pazarlarda daha güçlü konumlanarak ve yeni pazarlara yönelerek kayıpsız bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İhracat, Bimed’in en önemli odak noktası ve tüm çalışanlarımızla bu hedef doğrultusunda yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Bugün Bimed olarak 47’si Romanya fabrikamızda olmak üzere 600 çalışana ulaştık. Romanya’dan 20, Bimed olarak üzere toplam 85 ülkeye ihracat yapıyoruz” ifadelerini kullandı.