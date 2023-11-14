BİM'in GES projesi ile ilgili olarak ÇED süreci başladı
BİM tarafından Şanlıurfa'da yapılması planlanan GES projesi ile ilgili olarak ÇED süreci başladı.
BİM'in GES projesi ile ilgili olarak ÇED süreci başladı. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"ŞANLIURFA ili VIRANŞEHİR ilçesi sınırları içerisinde BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (17,875 MWm / 15,223 MWe / 21,23 ha) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 08/12/2023 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinde yer almaktadır."