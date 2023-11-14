BİM'in GES projesi ile ilgili olarak ÇED süreci başladı. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"ŞANLIURFA ili VIRANŞEHİR ilçesi sınırları içerisinde BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (17,875 MWm / 15,223 MWe / 21,23 ha) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 08/12/2023 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinde yer almaktadır."