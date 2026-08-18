BİM'in kârı ikinci çeyrekte ikiye katlandı

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BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Şirketin 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 14 milyar 934 milyon 476 bin TL'ye çıktı. .

BİM, geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 7 milyar 346 milyon 117 bin TL net kâr açıklamıştı.

Şirketin ikinci çeyrekteki net kârı ise 8 milyar 20 milyon 311 bin TL olarak gerçekleşti. BİM'in aynı dönemdeki hasılatı da yıllık bazda yüzde 10 artış gösterdi.