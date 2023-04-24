BİM’in rekabet cezasının iptali davası esastan reddedildi

BİM, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Rekabet Kurumunca 2021’de kesilen rekabet cezasının iptaline yönelik davanın esastan reddedildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle: “30.10.2021,17.02.2022 ve 18.03.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verdiği ve bu kararına karşı iptal davasının Şirketimiz tarafından ilgili İdare Mahkemesi nezdinde açıldığı duyurulmuştu.

Ankara ilgili İdare Mahkemesi nezdinde (İlk derece mahkeme) görülen dava esastan reddedilmiştir. Karara itiraz için 30 gün içerisinde ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulacaktır.”

Rekabet Kurumu tarafından BİM'in de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete Ekim 2021'de toplamda 2,7 milyar TL'lik idari para cezası verilmişti.