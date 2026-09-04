BİM'in rekabet soruşturmasında ödeyeceği tutar belli oldu
BİM, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmaya ilişkin sürecin tamamlandığını açıkladı. Soruşturmalardan birinde ihlal tespit edilmezken, diğerinde uzlaşma kapsamında şirkete 67,2 milyon TL idari para cezası verildi. BİM, yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanırsa 50,4 milyon TL ödeyecek.
BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmanın sonuçlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Şirketin açıklamasına göre soruşturmalardan birinde BİM'in 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine karar verildi. Bu nedenle söz konusu soruşturma kapsamında BİM'e idari para cezası uygulanmadı.
Uzlaşmayla 67,2 milyon TL ceza
Diğer soruşturmada ise Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen uzlaşma süreci tamamlandı.
BİM, Yönetim Kurulu'nun 17 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda, yatırımcıların meşru çıkarlarının korunması amacıyla sürece ilişkin içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelendiğini belirtti.
Rekabet Kurulu'nun kararı kapsamında soruşturmanın BİM açısından uzlaşma usulüyle sona erdirilmesine karar verildi.
Uzlaşma sonucunda BİM'e uygulanacak idari para cezası 67,2 milyon TL olarak belirlendi.
Şirket, cezayı erken ödemesi halinde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. Bu durumda BİM'in ödeyeceği tutar 50,4 milyon TL olacak.