Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği

Binance TR'den yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında MatriksIQ'nun lisanslı algoritmik işlem çözümü "GridBOT Trailing Kripto", Binance TR kullanıcılarının erişimine sunulacak. Böylece kullanıcılar, gelişmiş otomatik işlem araçlarına erişebilecek, algoritmalar ve botlar 7 gün 24 saat kesintisiz çalışarak piyasayı sürekli takip etme ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

Gerçekleştirilen entegrasyon sayesinde Binance TR kullanıcıları, MatriksIQ platformu üzerinden gelişmiş algoritmik işlem araçlarına erişebilecek.

Algoritmik işlemler önceden belirlenen kurallar doğrultusunda alım-satım işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu sistemler, kullanıcıların stratejilerini günün her saatinde devrede tutmasına olanak sağlıyor.

Binance TR ile Matriks arasında kurulan API bağlantısı dolayısıyla gerçek zamanlı piyasa verilerine erişebilecek olan kullanıcılar, Binance TR hesaplarını MatriksIQ'ya bağlayarak işlemlerini tek bir ekrandan yönetebilecek ve portföylerini takip edebilecek.

Entegrasyon hem yeni başlayan hem de deneyimli yatırımcılar için daha erişilebilir ve kullanıcı odaklı bir işlem deneyimi sunmayı hedefliyor.

Matriks'in GridBOT Trailing Kripto çözümü, belirlenen fiyat aralıklarında otomatik alım-satım işlemleri gerçekleştiriyor ve fiyat eğilimlerini izleyerek pozisyonları dinamik şekilde optimize ediyor. Bu yapı, kullanıcıların risk yönetimini güçlendirmesine ve piyasa hareketlerine hızlı tepki vermesine katkı sağlayacak.

"Yatırımcıya profesyonel algoritmik işlem araçlarına erişim sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, bu entegrasyonla Türkiye'deki kripto yatırımcılarına profesyonel algoritmik işlem araçlarına kolay, hızlı ve kesintisiz erişim sunduklarını belirtti.

Dönmez, "Amacımız, kullanıcılarımızın daha bilinçli kararlar almasına, işlemlerini daha verimli ve zaman kaybetmeden gerçekleştirmesine destek olmak. Bu iş birliğinin, blokzincir teknolojisinin Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ve kullanıcıların işlem deneyimini güçlendiren önemli bir adım olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar da geleneksel borsa yatırımcılarıyla yıllardır kurdukları güçlü bağın benzerini uzun süredir içinde bulundukları kripto varlık ekosisteminde de derinleştirmekten mutluluk duyduklarını vurguladı.

Tutar, yılılar içinde geliştirdikleri ürün ve altyapıların kripto yatırımcıları tarafından nasıl deneyimleneceğini görmenin kendileri için de son derece heyecan verici olduğunu aktardı.

Özellikle "algoritmik trade" alanındaki çözümlerinin, başta "gridbotlar" olmak üzere, güçlü işlem platformlarıyla birleşerek kripto yatırımcıları için yeni bir bakış açısı ve güçlü bir karar destek mekanizması sunacağına inandığını belirten Tutar, bu işbirliğinin, tüm ekosistem için yeni fırsatlar ve değerler yaratmasını beklediğini kaydetti.