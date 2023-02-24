BinBin, Hollandalı Go Sharing’i satın aldı

Mikromobilite şirketi BinBin, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Doğu Avrupa ile başlattığı yurt dışı büyüme yolculuğuna devam ediyor.

BinBin, son olarak Hollanda merkezli Go Sharing’i satın aldığını duyurdu. BinBin, söz konusu satın alma ile faaliyet gösterdiği ülkelere Hollanda, Belçika, Almanya ve Avusturya’yı da dahil etti.

Hollanda merkezli mobilite girişimi Go Sharing, İtalya, Belçika, Avusturya, Almanya ve Türkiye’de e-moped ve e-bisiklet hizmeti sunuyor.