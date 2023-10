BinBin ve Go Sharing’in yeni CEO’su Mudzahid Beslija oldu

Takip Et

BinBin ve Go Sharing'in CEO’su Mudzahid Beslija oldu. Yüksek lisans eğitimini RMIT Üniversitesi Melbourne’da tamamlayan Mudzahid Beslija, kariyerine 2013'te Daily Mail’in sahip olduğu Kollektiv ile başladı. Bu süreçte, yerel ve küresel pazarlarda işe alım hizmetlerinin satışlarını önemli ölçüde artıran danışmanlık ve yöneticilik görevlerini üstlendi. 2014-2021 arasında TRT’de İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak kariyerini sürdürdü. 2020- 2021 arasında ise Getir Lider Ekibi’nin bir üyesi olarak şirketin İnsan Kaynakları sürecine liderlik etti. 2021'den beri BinBin ve Go Sharing’in COO görevini üstlenen Beslija, Eylül 2023 itibarıyla BinBin ve Go Sharing’in CEO’su ve 1000 Yatırımlar Holding’in icra kurulu üyesi olarak görevine devam ediyor.

Kadir Abdik, holdingdeki görevine devam edecek

BinBin'in kurucu ortağı ve CEO'su olarak 2019'dan beri görev yapan Kadir Abdik ise ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 1000 Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu'nda aktif rol almaya devam edecek. Abdik’ten bayrak teslimi alan Beslija, uluslararası deneyimleriyle sürdürülebilir bir dünya için akıllı ve çevreci şehir ulaşımı hizmeti sunarak, mikromobilite sektörünün küresel dinamiklerine yön verme hedefiyle yatırımlarına devam eden BinBin ve Go Sharing şirketlerini bir adım daha ileri taşıyacak.