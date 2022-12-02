BinBin’in yeni adresi KKTC oldu

BinBin Türkiye içinde olduğu gibi yurt dışında da büyümesini sürdürüyor. Faaliyetlerini daha önce Bulgaristan, Bosna Hersek ve Hırvatistan’a taşıyan şirketin yeni rotası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) oldu. Şirket, ilk etapta başkent Lefkoşa’da 500 e-scooter ile hizmete başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan BinBin CEO’su Kadir Abdik, “Mikromobilite çözümlerini yalnızca Türkiye içinde değil yurt dışında da geniş kitlelerin hizmetine sunma hedefimiz çerçevesinde hızla yol alıyoruz. Bulgaristan, Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın ardından şimdi de bizim için çok önemli bir adres olan Kıbrıs’tayız. Kıbrıslıları ilk kez e-scooter kiralama hizmetiyle buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Daha önce girdiğimiz tüm ülkelerde ve şehirlerde yeni model scooter’larımız ve uygun fiyatlandırma politikalarımız sayesinde yoğun bir ilgi gördük. Kıbrıs’ta da benzer bir ilgiyle karşılanacağımıza inanıyoruz. İlk etapta Lefkoşa’da başlattığımız hizmetlerimizi kısa süre içinde Girne’ye de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.