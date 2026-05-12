Bioderma, Türkiye Voleybol Milli Takımları’nın ana sponsoru oldu

Dermatologların en çok tavsiye ettiği marka Bioderma, cilt sağlığını odağına alan yaklaşımıyla yeni nesile ilham veren Türk voleyboluna desteğini bir adım daha ileri taşıyor. Marka, 2021 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile "Resmi Sponsor" olarak başlayan iş birliğini bir üst seviyeye yükseltti. Bioderma artık "Ana Sponsor" olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları’nın yanında yer alacak.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, NAOS Orta Asya Bölge Genel Müdürü, Türkiye Ülke Müdürü Bayram Kaymak, NAOS Pazarlama Direktörü Hazal Sarıgül, A Milli Kadın Voleybol Takımından İlkin Aydın, Dilay Özdemir ve A Milli Erkek Voleybol Takımından Onur Günaydı’nın katılımı ile gerçekleşti. Basın toplantısında Bioderma’nın Türk voleyboluna sunduğu katkılar ve iş birliğinin gelecek dönemine dair bakış açısı paylaşıldı.

“Cildiniz Bize, File Size Emanet” mottosuyla Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’ne destek veren Bioderma, bu yaklaşımı güven ve süreklilik duygusu üzerine kuruyor. Cilt sağlığında benimsediği bilimsel ve koruyucu yaklaşımı, sporun disiplin ve istikrar gerektiren yapısıyla birlikte ele alıyor. Bu çerçevede milli takımların sahadaki performansını ve gelişim sürecini takip ediyor.

Basın toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ “Bioderma ile yıllardır süregelen çok değerli ve uzun soluklu bir iş birliğimiz var. Artık kendilerine yalnızca sponsor değil, aynı zamanda bu yolculuğun bir parçası olan bir “ev sahibi” gözüyle bakıyoruz. Bugün ise bu güçlü birlikteliği resmi sponsorluktan ana sponsorluğa taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Türk voleybolunun son yıllarda elde ettiği başarılara hepimiz yakından tanıklık ettik. Bugün de Bioderma ile imzaladığımız 3 yıllık anlaşmayla yolumuza ana sponsor desteğiyle devam edeceğimizi paylaşmak için bir aradayız.

Bizim için en önemli unsur; gönül birlikteliği, ortak değerler ve gerçek bir yol arkadaşlığıdır. İyi günde de zor zamanlarda da birlikte hareket ederek Türk voleybolunun gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz.

Böylesine büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmanın hem zorlukları hem de büyük sorumlulukları bulunuyor. Bu süreçte sponsorlarımızın desteği bizim için son derece kıymetli. Bugünlere Bioderma ile birlikte geldik ve önümüzdeki 3 yıl boyunca da aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Sporcularımız da kendilerine verilen bu desteğin karşılığını sahada en iyi şekilde vermek için büyük bir özveriyle çalışıyor. Dün elde ettiğimiz başarıları nasıl gururla yaşadıysak, yarın da aynı başarıları sürdürmek ve Türk voleybolunu daha da ileri taşımak istiyoruz” dedi.

“Milli takımlarla aynı hedefe yürümekten gurur duyuyoruz”

Türk voleybolunun gelişimine katkı sunmanın öneminden bahseden NAOS Orta Asya Bölge Genel Müdürü, Türkiye Ülke Müdürü Bayram Kaymak “Türkiye Voleybol Federasyonu ile 2021 yılında yan yana yürümeye başladığımız bu yolculukta bugün çok özel ve gurur verici bir noktadayız. Bugün büyük bir mutlulukla söylüyorum ki artık Bioderma olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları’nın Ana Sponsoru’yuz.

Bioderma olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde pazar lideriyiz. Aynı zamanda NAOS ülkeleri arasında NAOS Türkiye, en büyük ikinci ülke konumunda yer alıyor. Ancak voleybola yaptığımız yatırımın bizim için anlamı yalnızca iş sonuçlarıyla sınırlı değil; bu yatırım aynı zamanda toplumsal bir sorumluluğu da temsil ediyor.

Türk gençlerinin ve sporcuların daha sağlıklı koşullarda spor yapabilmesine katkı sağlamanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle sponsorluk bizim için yalnızca bir bütçe kararı değil; çok daha derin bir anlam taşıyor. Özellikle kadın sporcularımızın daha görünür olması bizim için son derece kıymetli. Bugün herhangi bir genç kızın Filenin Sultanları’nı izleyip “Ben de yapabilirim” diyebilmesi, bizim için paha biçilemez bir değer taşıyor. Aynı şekilde, spora başlayan bir gencin sporun içinde kalmasına destek olabilmek de en büyük motivasyonlarımızdan biri.

Türk insanının günlük yaşamında voleybolun daha fazla yer edinmesi bizi çok mutlu ediyor. Yaptığımız yatırımın temel amaçlarından biri de voleybol kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamak. “Voleybol ülkesi” vizyonu bizim için çok önemli ve bunun karşılığını sahada alınan başarılarla görmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.

“Türk voleybolunun başarısı hepimize ilham veriyor”

Türkiye Voleybol Milli Takımları’nın son dönemdeki başarısının herkese ilham verdiğinden bahseden NAOS Pazarlama Direktörü Hazal Sarıgül “Bioderma olarak cildi yaşayan ve sürekli değişen dinamik bir yapı olarak görüyoruz. Ekobiyoloji yaklaşımımızla cildin doğal dengesini ve gücünü desteklemeyi önemsiyoruz. Günümüzün yoğun temposu, stres, seyahatler ve zorlu antrenmanlar özellikle sporcuların cildini de etkiliyor. Bu nedenle voleybolla çok doğal bir bağ kuruyoruz. Çünkü sahadaki başarının arkasında yalnızca yetenek değil; disiplin, emek, dayanıklılık ve öz bakım da var.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile altı yıldır süren iş birliğimiz, Bioderma’nın bilime dayanan yaklaşımıyla voleybolun mücadeleci ruhunu aynı noktada buluşturuyor. “Cildiniz Bize, File Size Emanet” mottosu da tam olarak bunu anlatıyor.

İnanıyoruz ki önümüzde daha çok mücadele, daha çok başarı ve birlikte yaşayacağımız nice gurur dolu an var. Bioderma olarak bu güçlü hikayenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. File, sultanlarımıza ve efelerimize; cildiniz de Bioderma olarak bize emanet!” dedi.