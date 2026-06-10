Bioderma’dan AVM’lerde dermatolog eşliğinde cilt bakım deneyimi

Dermatologların en çok tavsiye ettiği marka Bioderma* yaz sezonunda AVM’leri cilt bakım deneyiminin buluşma noktasına dönüştürüyor.

İzmir’den, İstanbul’a uzanan cilt bakım rotası

Bioderma, cilt sağlığına dikkat çekmek ve ziyaretçileri bilinçli cilt bakımıyla buluşturmak amacıyla üç farklı şehrin alışveriş merkezinde özel bir deneyim alanı hayata geçirecek.

İzmir, Adana ve İstanbul’da ziyaretçilerle buluşacak Bioderma deneyim alanları, interaktif uygulamalarla katılımcılara cilt ihtiyaçlarını yakından keşfetme fırsatı sunacak. Güneş bakımı ve akne karşıtı bakım serilerinin bulunduğu bu deneyim alanlarında ziyaretçiler, farklı cilt ihtiyaçlarına yönelik bakım rutinlerini deneyimleme imkanı elde edecek.

Dermatolog rehberliğinde cilt bakım deneyimi

Etkinlik alanında ziyaretçileri, ciltlerini daha yakından tanıyabilecekleri ve ihtiyaçlarına uygun bakım önerileri alabilecekleri özel bir deneyim bekliyor. Uzman dermatologlar eşliğinde gerçekleştirilecek ücretsiz cilt analizlerinin ardından katılımcılar, Photoderm ve Sébium serilerinin en sevilen ürünlerini ve en yeni lansmanlarını keşfetme fırsatı bulacak.

Deneyim alanlarında ürünleri yakından inceleyip test ederken, sürpriz hediyeler kazandıran eğlenceli çark aktivitesine de katılabilecekler. Böylece ziyaretçiler, yaz boyunca ihtiyaç duyacakları bakım rutinlerini uzman önerileriyle şekillendirirken keyifli ve interaktif bir deneyimin parçası olacak.

Photoderm ile güneş koruması deneyimi

Deneyim alanında güneş koruması da etkinliğin odak noktalarından biri olacak. Dermatolojik uzmanlıkla geliştirilen ve yüksek koruma sağlayan Photoderm SPF50+ serisi, farklı cilt tipleri ve ihtiyaçlarına yönelik seçenekleriyle ziyaretçilerle buluşacak. Leke eğilimli, karma, yağlı ve akne eğilimli ciltlerin yanı sıra hassas ve kuru ciltler ile çocuklara özel ürünlerin de yer alacağı bu alanda katılımcılar, alandaki UV cam deneyimiyle güneş korumasının etkisini interaktif şekilde keşfedecek ve kendilerine uygun güneş koruma çözümlerini yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Sébium serisi ile karma, yağlı ve akneye eğilimli ciltlere özel deneyim

Deneyimin önemli duraklarından biri olacak Sébium alanında, karma, yağlı ve akne eğilimli ciltler için özel olarak geliştirilen Sébium serisi ziyaretçilerle buluşacak.

Akne, siyah nokta ve sivilce lekesi görünümüne karşı temizleme, nemlendirme ve tamamlayıcı bakım adımlarını bir arada sunan seri, kişiye özel bakım rutini oluşturma imkânı sağlayacak.

Ayrıca, katılımcılarSébium Kerato+ ailesine katılan 3 yeni ürün de stant alanında deneyimlenebilecek. Sébium’un bilimsel uzmanlığını yansıtan bu deneyim alanı, ziyaretçileri “Sivilce Problemini #YüzündeBüyütme” mesajıyla karşılayacak.

Cilt bakımını keşif ve etkileşimle buluşturan etkinlik boyunca ziyaretçiler, farklı aktivasyon noktalarında eğlenceli ve interaktif deneyimlerle buluşacak. Tüm alanları tamamlayan katılımcılar, etkinlik sonunda sürpriz hediyeler ve indirim kuponlarıyla buluşacak.

Bioderma deneyim alanları:

• 13–14 Haziran tarihlerinde İzmir İstinyePark’ta

• 20–21 Haziran tarihlerinde Adana M1 AVM’de

• 27–28 Haziran tarihlerinde İstanbul Akasya AVM’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

*IQVIA tarafından Eylül 2025’te sonuçlanan bağımsız araştırma sonuçları esas alınmıştır.