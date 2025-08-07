Biorobotec, geliştirdiği eğitim robotu için yatırımcı arayışında

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’de bilişim ve yazılım sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Biorobotec, şimdi bilgi birikimini eğitim teknolojilerine de taşıyor. Firmanın kurucusu ve CEO’su Adem Aksu, özellikle çocuklara ve gençlere yönelik robotik kodlama eğitiminde büyük bir eksiklik olduğunu vurgulayarak, “Çizgi takip eden ya da engelleri aşan robotik kodlama genç zihinleri bir yere kadar taşır. Gençlerin gerçek anlamda robotik deneyimi yaşayacağı materyaller yok. Yurt dışında sadece robot el satın alabiliyorsunuz. Ancak diğer bütünleyici kısımların da olması gerekiyor. Bu eksiklik bizi eğitim materyali tasarlamaya ve üretimine yöneltti. Eğitim teknolojilerine özel setler haline getirdik. Demonte bir ürün. Çocuklar hem montajını hem de kodlamasını kendileri yapıyor. Diğer uzuvları da birleştirdiklerinde 1 metre boyunda işlevsel, gerçek bir robot elde edebiliyorlar. Dünyada böyle bir eğitim materyali yok. Biz bu boşluğu doldurmak için yola çıktık” diye konuştu.

Aksu, geliştirdikleri robotik eğitim setlerinin baş, el, kol, gövde ve tam iskelet gibi modüllerden oluştuğunu belirterek, “Bu ürünü hem ilkokul öğrencisi kullanabilir hem de akademik düzeyde çalışan kişiler araştırmalarında faydalanabilir. Kurgu tamamen eğitime ve uygulamaya yönelik. Bu yönüyle dünyada bir benzeri bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Seri üretim için yatırım çağrısı

Bugün bazı özel okullarda ve atölyelerde pilot uygulamaları süren setin seri üretimi içinse yatırım gerektiğini ifade eden Aksu, yatırımcı arayışlarının sürdüğünü söyledi. “Bunu yaygınlaştırmak, üretim altyapısını kurmak ve yurt dışına da açılmak için finansal ve stratejik ortaklıklara ihtiyacımız var. İlgili yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Biorobotec’in bu atılımı, yalnızca eğitimi değil, Türkiye’nin yerli robotik teknolojilerdeki potansiyelini de gözler önüne seriyor. Aksu, hedeflerinin sadece eğitim materyali üretmek değil, aynı zamanda Türkiye’nin robotik teknoloji ihracatına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Cuma’dan sonra Tomyris ve Hızır da yolda

Biorobotec, eğitim setlerinin yanı sıra çok amaçlı insansı robot projeleri üzerinde de çalışıyor. İlk olarak Teknofest’te finale kalan “Cuma” isimli robotla dikkat çeken ekip, şimdi de iki yeni proje üzerinde çalışıyor. “Tomyris” isimli insansı robot projesi, dar alanda birçok mekanik işlemi yerine getirebilecek şekilde tasarlanıyor. Eylül ayında lansmanı yapılacak olan “Hızır” robotu ise özellikle afet sonrası kriz yönetimi, hastanelerde yönlendirme ve bilgilendirme gibi görevlerde kullanılmak üzere geliştiriliyor. 1.5 metre boyundaki robot, vatandaşlara bilgi sunabilecek, otomatik randevu sistemlerini organize edebilecek, hatta yoğun bakım gibi kritik alanlarda görsel bilgi akışı sağlayabilecek. Aksu, “Yatırımlarımızı sadece eğitimle sınırlı tutmuyoruz. Türkiye’nin insansı robot geliştirme kapasitesini artıracak, gerçek sorunlara çözüm getirecek teknolojilere odaklandık. Geleceğin teknolojilerini şekillendirecek inovatif projeler ve çözümler geliştirme hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.