Biotrend CEO’su Eroğlu: 55 bin ton piroliz yağının tamamı ihraç edilecek

Biotrend, İzmir'de yapacağı nafta ikamesi geri dönüşüm tesisi yatırımına proje bazlı devlet desteği alacak. Cumhurbaşkanlığı kararı ile desteklenen yatırım, 1 Mart 2023 tarihinde başlayacak ve 3 yıl sürecek. Yatırımın öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 9 milyar 181,7 milyon TL. Yatırımın tamamlanması ile tesiste yıllık 55 bin ton piroliz yağı üretilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında sağlanacak destekler arasında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği ve yatırım yeri tahsisi yer alıyor.

Biotrend CEO’su Özgür Umut Eroğlu, üretilecek olan 55 bin ton piroliz yağının tamamının ihraç edilerek Türkiye'nin cari açığının kapanması yönünde önemli bir katkı olduğunu söyledi. Bu yatırımın devreye girmesi ile 250 kişiye istihdam sağlayacağını ve döviz kazandırıcı bir hizmet niteliği taşıdığına işaret eden Eroğlu, ürünün plastik kirliliğine çözüm niteliğinde çevreye duyarlı olduğunun altını çizdi. Eroğlu, "Bu yatırım ile genel olarak ülke ekonomisine, sadece İzmir değil aynı zamanda bölgedeki diğer illerin de kalkınmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Tesisimiz, yıllık 55 bin ton piroliz yağı üretecek. Bu yağ, plastik üretiminde nafta gibi doğal kaynaklara alternatif olarak kullanılabilecek. Böylece, nafta kullanımının azaltılmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacağız. Sürdürülebilir döngüsel ekonomi için büyük bir adım olan bu tesis ile karbon ayak izinin azaltılmasını da sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.