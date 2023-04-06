Biotrend Enerji’ye yeni CEO

Biotrend Enerji’de gerçekleşen üst düzey atamayla Özgür Umut Eroğlu CEO görevine getirildi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’nde tamamlayan Eroğlu, kariyerinde Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Türkiye, Rusya ve BDT ülkelerinde anahtar teslimi enerji santrali inşaatı başta olmak üzere, enerji ve ilgili yatırım projelerinde yaklaşık 6 milyar USD değerinde ve 25 bin MW’dan fazla enerji üretim projesinin geliştirilmesinde, yatırımında ve anahtar teslim yapımında rol aldı.

Biotrend Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Vardı, CEO’luk görevini Özgür Umut Eroğlu’na devrederken üst düzey pozisyonları güçlendirerek yola devam ettiklerini ve Özgür Bey’in birikim ve tecrübesiyle şirketimizin kurumsallaşma süreçlerini daha ileri noktalara taşıyacağına olan inanç ve desteğinin tam olduğunu belirtti.