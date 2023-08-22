Biotrend, net kârını 7,4 kat artırdı

Biotrend, 2023 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. İlk yarıda 733 milyon TL hasılat rakamına ulaşan şirket, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 40’lık bir satış büyümesi gerçekleştirdi.

2022 yılında ilk kez karbon ticaretine başlayan Biotrend, 2023 yılının ilk yarısında satışlarının yüzde 5’i oranına denk gelen 39 milyon TL karbon geliri elde etti. Bu dönemde 7,4 kat artışla 181 milyon TL net kâr elde eden şirket, önceki yılın aynı döneminde yüzde 4 olan net kâr marjını da yüzde 25’e yükseltti.

Biotrend, 2023 yılının ilk yarısında 185 milyon TL FAVÖK tutarına ulaşarak yüzde 25 FAVÖK marjı elde etti.

İlk yarı sonuçlarını değerlendiren Biotrend CEO’su Özgür Umut Eroğlu, 2023 yılının ilk yarısında 733 milyon TL hasılat rakamına ulaşarak 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 40’lık bir satış büyümesi yakaladıklarına dikkat çekti.

İlk yarıdaki başarının sürdürülebilir olması adına organizasyonel değişim ve gelişimler ile büyüme adımları attıklarını belirten Eroğlu, bu kapsamda CFO, COO ve İnsan Kaynakları Direktörü pozisyonlarına atamalar yaptıklarını kaydetti.