Biotrend, net kârını yüzde 322 artırdı

Biotrend Enerji, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yenilenebilir enerji sektörünün önemli şirketlerinden Biotrend, 2023 yılının ilk 9 ayında net kârını 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 322 artırarak 354 milyon TL net kâr elde etti. Net kâr marjını da 2023 yılının ilk 9 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10’dan yüzde 28’e yükseltirken, yüzde 32 net kâr marjıyla da 2023 yılının en yüksek çeyreklik net kâr marjına ulaştı.

2022 yılında ilk kez karbon ticaretine başlayan Biotrend, 2023 yılının ilk dokuz ayında 47 milyon TL, satışlarının yüzde 4’ü oranında karbon emisyon sertifika hakkı satış geliri elde etti. Karbon ticaretine başlandığı günden bu yana elde edilen karbon emisyon sertifika hakkı satış geliri 7,3 milyon USD’ye ulaştı. Biotrend 2023 yılının ilk 9 ayında 1 milyar 275 milyon TL hasılat rakamına ulaştı. 2023 yılının ilk dokuz ayında; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55’lik satış büyümesi yakalayan Biotrend, yine aynı döneme kıyasla yüzde 31’lik artışla 342 milyon TL FAVÖK tutarına ulaştı.

“Önemli yatırım planlarını gündeme alıyoruz”

Rakamları değerlendiren Biotrend Enerji CEO’su Özgür Umut Eroğlu, zorlu koşullara rağmen 2023 yılını önemli bir büyüme rakamıyla kapatacaklarına inandıklarını belirtti.

Biotrend kurulu gücünün 2023 üçüncü çeyrek dönemi sonu itibarıyla 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 21’lik artışla 118,4 Mwe ulaştığını kaydeden Eroğlu, gündemlerinin artık 2024 yılıyla ilgili çalışmalar olduğunu söyledi. Eroğlu, “Gelecek yıl hayata geçirmek üzere, önemli yatırım planlarını gündeme alıyoruz. Ülkemize, çevreye, doğaya, ekonomiye ve dünyaya katma değeri yüksek projeler hayata geçirerek büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.