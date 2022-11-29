Biotrend'den yatırımcı görüşmeleri için yetki
Biotrend, stratejik opsiyonlar için yatırımcılarla görüşmek üzere Credia Partners'a yetki verdi.
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları BIOEN.IS, stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla potansiyel yatırımcılar ile görüşmeler yapılmasının planlandığını açıkladı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, değerleme ve finansal analiz çalışmaları için finansal danışman olarak Credia Partners'ın yetkilendrildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, stratejik opsiyonların değerlendirilmesi sonucunda farklı finansman kaynakları ve ortaklık opsiyonlarının değerlendirilebileceği belirtildi.