Biotrend’in İzmir yatırımına proje bazlı devlet yardımı

Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri AŞ, Şirketi tarafından İzmir'de yapılacak olan nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Konu ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kara göre, başlangıç tarihi 1 Mart 2023 ve yatırım süresi başlangıç tarihinden itibaren 3 yıl olan projede, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Projenin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 9 milyar 181,7 milyon TL, öngörülen nitelikli personel sayısı 40 olacak. Yatırım süresi sonunda 55 bin ton/yıl nafta ikamesi geri dönüşümünden piroliz yağı üretilmesi öngörülüyor.

Karar kapsamında sağlanacak destekler şöyle:

*Gümrük vergisi muafiyeti.

*KDV istisnası.

*KDV iadesi.

*Vergi indirimi (Vergi indirim oranı: Yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 60, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100).

*Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 5 yıl).

*Nitelikli personel desteği (azami 100 milyon TL).

*Yatırım yeri tahsisi.