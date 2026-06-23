BiP ve MEB’den okul-veli iletişimine dijital çözüm

Turkcell’in mesajlaşma uygulaması BiP, geçtiğimiz yıl Millî Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında Okul Veli Asistanı (OVA) kanalını kullanıma sunmuştu. Velilerin, öğrencilerinin eğitim süreçlerine dair bilgi alabildiği bu kanal, sınav tarihleri, sınav notları, eğitim takvimi hatırlatmaları ve öğrenci nakil detayları gibi birçok içeriğe düzenli olarak BiP üzerinden ulaşılabilmeyi sağlıyor. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı’na ait güncel duyurular da bildirim olarak bu kanaldan paylaşılıyor.

OVA’da en yüksek etkileşim sınav döneminde yaşanıyor

2025-2026 eğitim-öğretim döneminde ilk yılını tamamlayan OVA, veliler için güvenli dijital bilgi akışına destek veriyor.

İlk yılında farklı başlıklar altında 4 milyon bildirim paylaşılan kanalda, en yoğun kullanıcı etkileşimi sınav sonuçlarının açıklandığı dönemlerde yaşanıyor.

"OVA’nın ilk yılında velilerden yoğun ilgi gördük"

Projenin ilk yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BiP Direktörü Eren Önal şunları söyledi: “Türkiye’nin ilk yerli iletişim platformu BiP olarak, 13 yıldır yalnızca bir mesajlaşma uygulaması olmanın çok ötesinde hareket ediyoruz. Turkcell’in teknoloji gücünü arkamıza alarak iletişim alanında kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretiyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızla birlikte BiP üzerinden devreye aldığımız OVA kanalımız da bu yaklaşımımızın somut örneklerinden biri. OVA’nın ilk yılında velilerin göstermiş olduğu yoğun ilgi; doğru, güvenli ve merkezi bilgi akışına duyulan ihtiyacı bir kez daha bizlere gösterdi. Özellikle sınav dönemlerinde kanaldaki etkileşimin oldukça arttığını gözlemledik. Öğrencilerin sınav sonuçlarını kolaylıkla ve hızlı bir şekilde OVA üzerinden takip eden veliler, duydukları memnuniyeti bizimle de sık sık paylaşıyor. Bu aldığımız olumlu geri bildirimlerden dolayı biz de çok mutluyuz.”

Güncellenen BiP ile günlük iletişim çok daha hızlı ve konforlu

Önal sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca kullanıcılarımızın uygulamadaki genel iletişim deneyimine de çok önem veriyoruz. Kısa bir süre önce güncellenen sürümümüz ile BiP’e yepyeni özellikler ekledik ve günlük iletişim alışkanlıklarını hem daha hızlı hem de daha konforlu hale getirdik.”