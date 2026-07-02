Bir devrin sonu: Sony, fiziki PlayStation disk üretimini sonlandıracak

Şirket yayımladığı blog yazısında, “Dijital medyaya yönelik genel tercih, fiziki diskleri önemli ölçüde geride bıraktığı için bu, Sony Interactive Entertainment’ın tüketici trendlerine uyum sağlaması açısından doğal bir yönelim. Bu geçiş, günümüzde topluluğumuzun çoğunun oyunlara erişme ve oynama tercihlerine daha yakından uyum sağlamamızı mümkün kılacak” ifadesini kullandı.

Sony, 2028'in başından önce piyasaya sürülmesi planlanan oyunların bu karardan etkilenmeyeceğini ve fiziksel disk formatında satışa sunulmaya devam edeceğini açıkladı.

Şirket, bu adımın arkasında tüketici alışkanlıklarındaki değişimin bulunduğunu belirterek, oyun ve eğlence sektöründe fiziksel medyadan dijital içeriklere geçişin hız kazandığını vurguladı.

Öte yandan Sony, yaptığı ayrı bir duyuruda eski nesil PlayStation 3 ve PlayStation Vita için hizmet veren dijital mağazaların da yakın zamanda kapatılacağını bildirdi.