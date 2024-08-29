Türkiye'nin 70 yıllık dev konserve markası iflas sürecine girdi!

70 yıllık Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı. Tamtad’ın iflası, 07 Aralık 2023 tarihinde Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından resmen ilan edildi. Şirketin Kürdüllü Mahallesi’ndeki tesislerinde başlayan iflas süreci, mahkeme kararıyla hız kazandı.

Dövizdeki oynaklık ve Türk Lirası’nın sürekli değer kaybetmesiyle birlikte mali açıdan sıkışan Tamtad, finansal yükümlülüklerini yerine getiremez hale geldi ve çareyi iflas başvurusunda buldu.

Alacaklılar toplantısı, 18 Eylül 2024’te Tire İflas Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek

İflas sürecinin kritik bir aşaması olan alacaklılar toplantısı, 18 Eylül 2024’te Tire İflas Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Bu toplantıya, alacakları kabul edilen ve reddedilen tüm alacaklılar katılabilecek. Alacaklıların, haklarını koruma ve sürecin gidişatını izleme açısından bu toplantıya katılımı büyük önem taşıyor.