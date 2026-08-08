Bir fast food restoran devi daha iflas etti: Hızlı büyümüştü, tüm şubelerini kapatıyor

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ABD’de hızla büyüyen sağlıklı fast-food zinciri iflas etti: 70 şubesini birden kapatıyor

ABD’de sağlıklı fast-food konseptiyle kısa sürede büyüyen Salad And Go, yaşadığı mali sıkıntıların ardından faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı. Şirket, Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurmasının ardından kalan 70 restoranının tamamını kapatacağını duyurdu.

2013 yılında Arizona’da kurulan Salad And Go, uygun fiyatlı salata, wrap ve kahvaltılık ürünlerini araçtan servis modeliyle müşterilerine sunarak kısa sürede dikkat çekti. Arizona, Nevada, Teksas ve Oklahoma’da bir dönem toplam 146 şubeye ulaşan şirket, ABD’nin hızlı büyüyen sağlıklı restoran zincirlerinden biri olarak öne çıktı.

Ancak artan maliyetler ve finansal sorunlar, şirketin büyüme ivmesini sürdürememesine neden oldu. İflas koruması sürecinin ardından kalan 70 şubenin de kapatılmasıyla Salad And Go’nun ABD’deki faaliyetleri tamamen sona erecek.

İflasa sürükleyen nedenler ortaya çıktı: Milyon dolarlık mutfak operasyonu da yük oldu

CNBC-e’de yer alan habere göre, Salad And Go’nun bağlı olduğu And Go Concepts, 4 Ağustos’ta ABD İflas Mahkemesi’ne Chapter 11 kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu.

Mahkemeye sunulan belgelerde, şirketin finansal sıkıntılarının arkasında birden fazla faktörün bulunduğu belirtildi. Arizona dışındaki yeni restoranların beklenen müşteri trafiğine ulaşamaması, marka bilinirliği yeterince oluşmadan gerçekleştirilen agresif büyüme ve Teksas’taki merkezi mutfak operasyonunun yıllık 15-20 milyon dolara ulaşan maliyeti, şirketin mali yapısını zorlayan başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Şirket ayrıca artan yakıt ve işletme giderleri, kapanan restoranlara ilişkin kira yükümlülükleri ve tüketici harcamalarındaki yavaşlamayla da karşı karşıya kaldı. Söz konusu maliyet baskıları, hızlı büyüme stratejisinin ardından şirketin finansal dengelerini daha da bozdu.

Zayıflayan talep etkili oldu

Şirket yönetimi, temmuz ayında ABD’de gündeme gelen Cyclospora kaynaklı gıda güvenliği endişelerinin de sektördeki talebi olumsuz etkilediğini belirtti.

Salad And Go ürünlerinin herhangi bir salgın vakasıyla ilişkilendirilmediği belirtilirken, yapraklı yeşilliklere yönelik tüketici güvenindeki düşüşün sağlıklı restoran zincirlerinde müşteri trafiğini azalttığı ifade edildi.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Mike Tattersfield, restoranların kapatılması kararını “çok acı bir gün” olarak nitelendirerek çalışanlara, müşterilere ve iş ortaklarına teşekkür etti.

Müşterilere gönderilen mesajda ise şirketin 13 yıl önce herkesin uygun fiyatlarla sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yola çıktığı hatırlatıldı. Ancak uzun süredir devam eden talep zayıflığı, geçmiş dönemdeki hızlı büyüme stratejisinin oluşturduğu mali yük ve artan işletme maliyetlerinin şirketin faaliyetlerini sürdürülebilir olmaktan çıkardığı belirtildi.

Sosyal medyada tepki büyüdü

Salad And Go’nun kapanma kararı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Özellikle Reddit’teki kullanıcılar, şirketin özel sermaye fonlarına satılmasının ardından ürün kalitesinin gerilediğini, fiyatların yükseldiğini ve markanın kuruluş dönemindeki kimliğini kaybettiğini savundu.

Arizona’da çok sayıda müşteri, restoranların kapanacak olması nedeniyle son kez Salad And Go şubelerine yönelirken, bazı noktaların mevcut stoklar tükenene kadar hizmet vermeyi sürdüreceği bildirildi.

Salad And Go’nun kapanışı, ABD restoran sektöründe artan işletme maliyetleri ve zayıflayan tüketici talebinin şirketler üzerindeki baskısını ortaya koyan son örneklerden biri oldu.