Bir kasabayı çikolata kokusuna boğan 19,3 milyar euroluk imparatorluk!

İtalya’nın kuzeybatısındaki Alba’ya girdiğinizde Ferrero’yu görmek için fabrika kapısına kadar gitmeniz gerekmiyor. Kasabanın havasında kavrulmuş fındık ve çikolata kokusu dolaşıyor. Karlı bir kış gününde Alba’ya girdiğimizde bu nefis kokuyla karşılaştık. Çünkü burası yalnızca Ferrero’nun doğduğu yer değil; fındığın, kakaonun ve şekerin bir araya gelerek dünyanın en tanınmış gıda markalarından birini yarattığı yer.

HER ŞEY KAKAONUN PAHALI, FINDIĞIN BOL OLMASIYLA BAŞLADI

Hikâye 1946’da Alba’daki küçük bir pastanede başladı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında çikolata pahalıydı. Buna karşılık Piyemonte’nin Langhe bölgesinde fındık boldu. Pietro Ferrero’nun önündeki mesele aslında çok basitti: Daha az kakao kullanarak fındığı öne çıkaran ve insanların satın alabileceği bir ürün nasıl yapılabilirdi?

Pietro bunun üzerinde çalıştı. Önce Giandujot ortaya çıktı. Ardından bu fikir geliştirildi ve Supercrema doğdu. Bugün geriye dönüp bakıldığında basit görünen o tercih, Ferrero’nun bütün hikâyesinin temelini oluşturdu: Pahalı ve kıt olan hammaddenin bir bölümünü, bölgede bol bulunan başka bir hammaddeyle değiştirmek.

Ferrero’nun kendi tarihçesinde Pietro, sürekli yeni tatlar ve dokular denediği için yakınları tarafından “bilim adamı” diye anılıyor. Kardeşi Giovanni ise işin ticari tarafındaydı. Ürünün Alba’dan çıkıp İtalya’ya yayılması için satış ve dağıtım ağını kurdu. Böylece daha o yıllarda Ferrero’nun yalnızca ürün geliştirmeye değil, o ürünü müşteriye ulaştırmaya da kafa yorduğu görülüyor.

DÖRT GÜN DÖRT GECE FABRİKAYI KURTARMAK İÇİN ÇALIŞTILAR

Ferrero’nun ilk yıllarında her şey bugünkü küresel şirket düzeninden çok uzaktı. 4 Eylül 1948’de Alba’yı vuran sel, fabrikayı çevresinden kopardı ve üretim tesisini ciddi biçimde tehdit etti. Çalışanlar fabrikayı terk etmedi. Pietro ve Giovanni Ferrero ile birlikte dört gün dört gece çalıştılar. Fabrika ay sonunda yeniden üretime geçti.

Bundan yalnızca birkaç ay sonra, 2 Mart 1949’da Pietro Ferrero 51 yaşında hayatını kaybetti. Bir ailenin şirket kurma hikâyesi, daha ilk yıllarında ağır bir darbeyle karşı karşıya kalmıştı. Şirketin yönetimi kardeşi Giovanni’nin, Pietro’nun eşi Piera’nın ve oğlu Michele’in omuzlarına kaldı.

Sonra büyüme başladı. 1950’lerde Ferrero’nun ürünleri Alba’nın dışına taşınırken dağıtım için yüzlerce araç kullanılmaya başlandı. Şirketin tarihçesinde 200 araçlık bir filodan ve daha sonra sayının 1.000’in üzerine çıkmasından söz ediliyor. Bu ayrıntı önemli. Çünkü Ferrero’nun büyümesi yalnızca iyi bir tarif bulmasının sonucu değildi; ürünü fabrikadan çıkarıp İtalya’nın dört bir yanındaki dükkânlara ulaştıracak bir ticari sistem de kuruluyordu.

Michele Ferrero’nun da bu dönemde ürün geliştirme konusundaki merakı dikkat çekiyordu. Aile tarihçesinde anlatılan hikâyelerden biri, Michele’in yeni bir ürünü amcasının onayını beklemeden bazı dükkân sahiplerine denetmesiyle ilgili. Ürün ilgi görünce ertesi gün sipariş telefonları gelmeye başladı. Ferrero’nun sonraki yıllarda yapacağı şeyin küçük bir örneğiydi bu: Bir ürünü yalnızca üretmek değil, tüketicinin tepkisini ölçmek ve işe yarayan fikri hızla büyütmek.

1964’TE DOĞAN NUTELLA BUGÜN 170 ÜLKEDE

Sonra 1964 geldi. Alba’daki fabrikanın kapısından ilk Nutella kavanozu çıktı. Supercrema’nın devamı olan ürün, Michele Ferrero’nun yeni teknolojilerle geliştirdiği formülün sonucuydu. İlginç bir tesadüf de vardı: Michele Ferrero’nun oğlu Giovanni de 1964’te doğdu. Giovanni yıllar sonra Nutella için “küçük kardeşim” diyecekti.

Bugün o küçük kardeş 62 yaşında. Ferrero’nun 20 Nisan 2026 tarihli açıklamasına göre Nutella artık 11 Ferrero tesisinde üretiliyor, yaklaşık 170 ülkede satılıyor ve yıllık üretimi yaklaşık 500 bin tona ulaşıyor. Yani Alba’daki ilk kavanozdan 62 yıl sonra Nutella artık tek bir fabrikanın ürünü olmaktan çıkmış, dünyanın farklı noktalarındaki fabrikaları birbirine bağlayan dev bir üretim sistemine dönüşmüş durumda.

Bu ölçeği anlamak için Ferrero’nun tamamına bakmak yeterli. Şirketin 31 Ağustos 2025’te sona eren mali yılına ilişkin son sonuçlarına göre Ferrero Grubu’nun konsolide cirosu 19,3 milyar euroya ulaştı. Grup 36 üretim tesisinde toplam 1,53 milyon ton üretim yaptı. Çalışan sayısı 48.697’ye çıktı ve Ferrero ürünleri 170’ten fazla ülkede satıldı.

Nutella bu dev yapının en güçlü markası ama hikâye onunla bitmiyor.

BİR KAVANOZDAN 19,3 MİLYAR EUROLUK DEV ŞİRKETE

Ferrero’nun asıl başarısı, bir ürünü bulup yıllarca aynı şekilde satmak olmadı. Şirket, aynı temel fikri farklı tüketim alışkanlıklarına uyarladı. Kinder bunun en iyi örneklerinden biri. Tic Tac başka bir kategoriye geçişi gösterdi. Ferrero Rocher ise çikolatanın hediyelik ürün tarafını yeniden şekillendiren markalardan biri oldu.

BİR FERRERO ROCHER’IN ARKASINDAKİ FINDIK MÜHENDİSLİĞİ

Rocher’a bakmak bile Ferrero’nun üretim anlayışı hakkında fikir veriyor. Ortasında bütün bir fındık, çevresinde fındıklı krema ve çıtır gofret, dışındaysa fındık parçacıklarıyla kaplı çikolata bulunuyor. Her katmanın farklı bir doku vermesi tesadüf değil. Ferrero’nun eski teknik dokümanlarında Rocher üretiminin Alba’nın yanı sıra Kanada, Almanya ve Brezilya’daki tesislerde de yapıldığı görülüyor.

Burada makinenin yaptığı iş yalnızca çikolatayı kalıba doldurmak değil. Fındığın seçilmesi, kavrulması, ölçüsünün tutturulması, kremanın kıvamı, gofretin çıtırlığı ve dış kaplamanın homojenliği gibi onlarca ayrıntının aynı üründe her defasında tekrarlanması gerekiyor.

Ferrero’nun 2025 tarihli fındık çalışmasına göre şirkette Ferrero Rocher için kullanılan fındıkların her biri belirli kalite ve boyut kriterlerinden geçiriliyor. Şirket, Rocher başına üçten fazla fındık kullandığını belirtiyor. Kavurma işlemi de fındığın menşeine, nemine ve büyüklüğüne göre ayarlanıyor.

Bu yüzden Alba’daki hikâyeyi yalnızca “çikolata üretimi” diye anlatmak eksik kalıyor. Asıl hikâye, bir hammaddenin nasıl endüstriyel bir sisteme dönüştürüldüğü.

ÇİKOLATA DEVİNİN YOLU TÜRKİYE’NİN FINDIK BAHÇELERİNE DÜŞTÜ

İşte burada Türkiye devreye giriyor. Pietro Ferrero’nun 1940’larda kullandığı fındıkların önemli bir bölümü Alba ve çevresindeki Piyemonte bölgesinden geliyordu. Ancak şirket büyüdükçe ihtiyaç da büyüdü. Ferrero bugün fındığı Türkiye, İtalya, Şili ve ABD başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden tedarik ediyor. Şirketin kendi açıklamasına göre amaç, yıl boyunca kaliteli ve taze fındık arzını güvence altına almak.

Türkiye bu zincirde öylesine önemli bir yer tutuyor ki Ferrero, fındık tedarikini yalnızca dışarıdan satın alma işi olarak bırakmadı.

TRABZONLU FINDIK DEVİNİ SATIN ALDI, TEDARİK ZİNCİRİNE GİRDİ

2014’te Trabzon merkezli Oltan Group’u satın almak için anlaşma yaptı. Oltan, fındığın tedariki, işlenmesi ve pazarlanmasında dünyanın önde gelen şirketlerinden biriydi ve yıllık cirosu 500 milyon doların üzerindeydi.

Ferrero, satın almanın gerekçesini de açıkça ortaya koydu: Nutella, Ferrero Rocher ve Kinder Bueno gibi ürünlerde kullanılan temel hammaddenin kalitesini güvence altına almak ve geliştirmek. Satın alma 2015’te tamamlandı. Oltan daha sonra Ferrero Fındık olarak faaliyetlerine devam etti.

Yani Ferrero’nun Türkiye’ye gelişi sıradan bir şirket satın alması değildi. Şirket, ürünlerinin en kritik hammaddelerinden birinin bulunduğu ülkeye girdi ve tedarik zincirinin önemli bir bölümünü kendi kontrol alanına aldı.

Bu strateji bugün daha da belirgin. Ferrero, 2015’te grubun fındık faaliyetlerini Ferrero Hazelnut Company çatısı altında topladı. Şirketin anlatımına göre bu yapı, fındığın tarladan fabrikaya kadar olan zincirinin farklı aşamalarında faaliyet gösteriyor. Satın alma, işleme, tarımsal araştırma ve tedarik yönetimi aynı stratejinin parçaları hâline geliyor.

Bu nedenle Nutella kavanozunun arkasında yalnızca kakao, şeker, süt ve fındık yok. Türkiye’deki bahçeden başlayan, fındığın toplanması, seçilmesi, işlenmesi, taşınması ve Ferrero fabrikalarına ulaştırılmasıyla devam eden uzun bir zincir var.

36 FABRİKA, 48 BİN ÇALIŞAN, 1,53 MİLYON TON ÜRETİM

Ferrero bugün 36 üretim tesisi ve 19,3 milyar euroluk cirosuyla küresel bir gıda grubuna dönüşmüş durumda. Ancak Alba’nın şirketteki yeri kaybolmuş değil. Çünkü burası hâlâ hikâyenin başlangıç noktası.

1946’da savaş sonrasının kıtlık ortamında bir pastanede başlayan deney, bugün 170’ten fazla ülkeye ulaşan bir üretim ve dağıtım sistemine dönüştü. Bir zamanlar çikolatanın pahalı olması nedeniyle daha fazla fındık kullanmak zorunda kalan aile, bugün dünyanın farklı ülkelerindeki fındık üretimini, işleme tesislerini ve tedarik zincirini yöneten bir yapıya sahip.

Ferrero’nun İtalya’da Alba dâhil dört üretim tesisi bulunuyor. Ancak şirket, güncel verilerinde Alba fabrikasının tek başına ne kadar üretim yaptığına ya da kaç kişinin çalıştığına ilişkin ayrı bir rakam açıklamıyor. Bu nedenle Alba için günlük ya da yıllık üretim rakamları vermek yerine grubun toplam ölçeğine bakmak daha doğru.

O ölçek gerçekten büyük: Yılda 1,53 milyon ton toplam üretim, 19,3 milyar euro ciro ve 48.697 çalışan.

Ama bütün bu rakamların arasında en çarpıcı olanı belki de 500 bin tonluk Nutella üretimi. Çünkü bu rakam, hikâyenin nereden nereye geldiğini anlatıyor.

1946’da fındık bol, kakao pahalıydı. Pietro Ferrero bir eksikliği başka bir hammaddeyle telafi etmeye çalıştı. Bugün ise aynı fikir dünyanın 11 fabrikasında, yılda yaklaşık 500 bin ton Nutella üretilecek ölçekte uygulanıyor.

DÜNYA DEVİNİN DOĞDUĞU KASABADA ÇİKOLATA KOKUSU HÂLÂ AYNI

Alba’nın sokaklarında dolaşırken hissedilen kavrulmuş fındık kokusu bu nedenle yalnızca bir fabrika kokusu değil; bir şirketin nasıl doğduğunu anlatan bir koku.

Küçük bir pastanede başlayan hikâye önce İtalya’ya, sonra Avrupa’ya, ardından dünyanın dört bir yanına yayıldı. Nutella’nın yanına Kinder, Tic Tac ve Ferrero Rocher eklendi. Fındık için Türkiye’ye gidildi, tedarik zincirinin farklı halkaları satın alındı ve yıllar içinde milyonlarca tonluk üretim kapasitesi kuruldu.

Bugün Alba küçük bir İtalyan kasabası olmaya devam ediyor. Ama o küçük kasabanın adı, dünyanın dört bir yanında açılan bir Nutella kavanozunun, altın renkli bir Ferrero Rocher paketinin ya da bir Kinder ürününün arkasında yaşamaya devam ediyor.

Ferrero’nun asıl hikâyesi belki de tam burada yatıyor: Büyük bir şirket, büyük bir fabrikayla başlamadı. Bir avuç fındık, pahalı bir kakao ve “Bundan başka ne yapabiliriz?” sorusuyla başladı.