Bir milyondan fazla ziyaretçi, Sıfır Atık Festivali’nde sürdürülebilir geleceğe tanıklık etti

Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen festival, dört gün boyunca 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye’nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı buluşmalarından biri oldu.

Çevre bilinci, enerji verimliliği, kültür, sanat, teknoloji ve sürdürülebilir yaşam temalarını aynı çatı altında buluşturan festival, sıfır atık anlayışının yalnızca bir çevre politikası değil, toplumsal bir yaşam kültürü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, kaynakların verimli kullanıldığı, israfın önlendiği ve döngüselliğin esas alındığı bir geleceğin mümkün olduğunu somut örneklerle gözler önüne serdi.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve bugün Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, festival boyunca düzenlenen etkinliklerle milyonlarca insana doğrudan ulaştı.

Festival alanında oluşan yoğun katılım ve yüksek enerji, çevre duyarlılığının toplumun tüm kesimlerinde giderek daha güçlü karşılık bulduğunu gösterdi.

Vatandaşlar, sürdürülebilir yaşam pratiklerini uygulamalı olarak deneyimledi

Festival kapsamında kurulan farkındalık ve eğitim alanlarında ziyaretçiler sürdürülebilir yaşam pratiklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Döngüsel ekonomi sergileri, atık yönetimi uygulamaları, karbon ve su ayak izi ölçüm noktaları ile katılımcılar kendi çevresel etkilerini analiz ederken, sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan deneyim alanlarında ekosistemlerin dönüşümüne ilişkin farkındalık kazandı.

Enerji ve teknoloji bölümü yoğun ilgi gördü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan enerji ve teknoloji bölümü de festivalin en yoğun ilgi gören alanları arasında yer aldı.

Güneş enerjisi sistemleri, rüzgâr teknolojileri, enerji depolama çözümleri, akıllı şehir uygulamaları ve verimlilik odaklı yenilikçi teknolojiler ziyaretçilerle buluşurken, sürdürülebilir enerji dönüşümünün geleceğine ilişkin önemli örnekler sergilendi.

Festivalin kültür ve sanat alanları ise sıfır atık yaklaşımını estetik ve yaratıcı bir bakış açısıyla yorumladı. İleri dönüşüm sergileri, dijital sanat deneyimleri, dönüşüm temalı enstalasyonlar ve çevre odaklı sanat çalışmaları binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Atık malzemelerden üretilen eserler, kaynakların doğru kullanıldığında yeni değerler yaratabileceğini ortaya koyarken, Anadolu’nun geleneksel üretim kültürü ile modern sürdürülebilirlik anlayışı arasında güçlü bir bağ kuruldu.

Büyük ilgi gören “Sıfır Atık Müze” alanı ise ziyaretçileri üretim ve tüketim alışkanlıkları üzerine düşünmeye davet etti. İnsanlığın kaynak kullanımı tarihini çevresel etkileriyle birlikte ele alan özel sergi, sürdürülebilir yaşam anlayışını sanatın dönüştürücü gücüyle buluşturarak festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Festival alanının enerji yönetimi de sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda planlandı

Festival süresince enerji yönetimi de sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda planlandı. Atatürk Havalimanı’nda dört gün boyunca devam eden etkinliklerde toplam 850 megavatsaat elektrik tüketildi.

Yaklaşık 30 bin hanenin dört günlük elektrik tüketimine eş değer olan bu enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Böylece festivalin ilk anından son anına kadar tüm faaliyetler emisyonsuz enerji kullanımıyla gerçekleştirildi.

530 ton sera gazı emisyonu engellendi

Uzmanların hesaplamalarına göre, aynı miktardaki elektriğin fosil yakıt kaynaklarından sağlanması durumunda yaklaşık 530 ton sera gazı emisyonu ortaya çıkacaktı. Yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde bu emisyonun atmosfere salınması önlenirken, enerji temini şebekeye destek sağlayacak şekilde kesintisiz olarak sürdürüldü.

Uygulama, büyük ölçekli etkinliklerin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik önemli bir örnek oluştururken, Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümündeki ilerlemesini de ortaya koydu.

Çocuklar ve gençler için hazırlanan etkinlik alanları yoğun ilgi gördü

Çocuklar ve gençler için hazırlanan etkinlik alanları da festival boyunca yoğun ilgi gördü.

Geri dönüştürülebilir materyallerden oyuncak ve sanat eserleri üretilen atölyeler, çevre temalı yarışmalar, zekâ oyunları ve uygulamalı eğitim programları sayesinde binlerce çocuk sıfır atık kültürüyle tanıştı. Eğlenirken öğrenme anlayışıyla hazırlanan içerikler, geleceğin çevre dostu nesillerinin yetişmesine katkı sundu.

Festivalin önemli duraklarından biri olan “Sıfır Atık Mutfak” alanında ise ünlü şefler eşliğinde israfsız mutfak uygulamaları gerçekleştirildi.

Gıda kaybının önlenmesine yönelik tarifler, kompost uygulamaları ve sürdürülebilir gastronomi örnekleri ziyaretçilere aktarılırken, tüm ikram alanlarında geri dönüştürülebilir ve kompostlanabilir malzemeler kullanılarak festivalin çevre dostu yaklaşımı sahaya yansıtıldı.

Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası paydaşların bir araya geldiği ortak akıl ve iş birliği platformları ise festivalin küresel vizyonunu güçlendirdi.

Gerçekleştirilen oturumlar ve görüşmelerde sürdürülebilirlik politikaları, döngüsel ekonomi modelleri ve iklim eyleminin geleceği ele alındı. Böylece festival, yalnızca bir farkındalık etkinliği olmanın ötesine geçerek uluslararası iş birliğini destekleyen önemli bir platform niteliği kazandı.

Konserlere on binlerce vatandaş Katıldı

Festival boyunca sahne etkinlikleri ve konserler de büyük coşkuya sahne oldu.

Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen konserlerde müzik ve çevre bilinci aynı atmosferde buluşurken, festival alanı gün boyunca sürdürülebilir yaşam teması etrafında şekillenen büyük bir buluşma noktasına dönüştü. 4-7 Haziran arasında düzenlenen festivalde, Rafet El Roman, Mazhar Alanson, Sinan Akçıl, Emre Aydın, Poizi, Sefo, Buray ve Ceza sahne aldı.

Festival, sürdürülebilir kalkınma vizyonunun güçlü bir yansıması oldu

Dört gün boyunca İstanbul’da çevre, kültür, sanat, teknoloji ve toplumsal dayanışmanın ortak paydasında buluşan Sıfır Atık Festivali, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma vizyonunun güçlü bir yansıması olarak hafızalarda yer etti.

Bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan festival, sıfır atık hareketinin toplumsal sahiplenmesini daha da güçlendirirken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefinin geniş kitleler tarafından benimsendiğini ortaya koydu.

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde büyüyen küresel sıfır atık hareketi, festivalle birlikte yalnızca çevresel bir dönüşüm çağrısı değil, ortak geleceğe yönelik güçlü bir yaşam kültürü olarak bir kez daha kendini gösterdi.