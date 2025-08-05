Birçok ülkeye ihracat yapıyordu: 41 yıllık mermer devi konkordato ilan etti
Avusturya ve Macar sınırındaki Türk Anıtı'ndan Tuna Nehri merdivenlerine, Ege'den dünyadaki bir çok ülkede anıtlara ve şehir meydanlarındaki çalışmalara imza atan Ayda Mermer konkordato ilan etti.
Mermer sektöründe 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren Ayda Mermer ve bağlı şirketi Ayda Stone, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı.
Birçok ülkeye ihracat yapıyordu
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kurulan Ayda Mermer, 41 yıldır sektördeki faaliyetleriyle öne çıkıyor. Firma, Avusturya ve Macaristan sınırındaki Türk Anıtı, Tuna Nehri merdivenleri gibi uluslararası projelerin yanı sıra Ege Bölgesi’nden birçok ülkeye ihracat gerçekleştirerek şehir meydanlarına ve anıtlara mermer tedarik ediyordu.
7 günlük itiraz hakkı tanındı
Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren Ayda Mermer’in yanı sıra dış ticaret odaklı kardeş şirket Ayda Stone da, ekonomik sıkıntılar nedeniyle İscehisar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme, şirketlerin mali yapısının incelenmesi ve olası iflasın önlenebilmesi amacıyla 3 aylık geçici mühlet tanıdı.
Sözcü'de yer alan habere göre, geçici mühlet süresince alacaklılar, 7 gün içinde itiraz haklarını kullanarak konkordato mühletine ilişkin görüş bildirebilecek.