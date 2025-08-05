Birçok ülkeye ihracat yapıyordu: 41 yıllık mermer devi konkordato ilan etti

Mermer sektöründe 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren Ayda Mermer ve bağlı şirketi Ayda Stone, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

Birçok ülkeye ihracat yapıyordu

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kurulan Ayda Mermer, 41 yıldır sektördeki faaliyetleriyle öne çıkıyor. Firma, Avusturya ve Macaristan sınırındaki Türk Anıtı, Tuna Nehri merdivenleri gibi uluslararası projelerin yanı sıra Ege Bölgesi’nden birçok ülkeye ihracat gerçekleştirerek şehir meydanlarına ve anıtlara mermer tedarik ediyordu.

7 günlük itiraz hakkı tanındı

Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren Ayda Mermer’in yanı sıra dış ticaret odaklı kardeş şirket Ayda Stone da, ekonomik sıkıntılar nedeniyle İscehisar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme, şirketlerin mali yapısının incelenmesi ve olası iflasın önlenebilmesi amacıyla 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

Sözcü'de yer alan habere göre, geçici mühlet süresince alacaklılar, 7 gün içinde itiraz haklarını kullanarak konkordato mühletine ilişkin görüş bildirebilecek.