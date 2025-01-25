Birleşim Grup Enerji halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ halka arzında 28-29-30 Ocak tarihlerinde talep toplanacak.

Birleşim Grup Enerji'nin 500 milyon TL olan sermayesinin 577 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 77 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Mesut Altan'ın sahip olduğu 19,25 milyon TL ve İdris Çakır'ın sahip olduğu 19,25 milyon TL grubu paylar olmak üzere toplam 115,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 12,14 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkacak. Halka arz büyüklüğü 1,4 milyar TL, açıklık oranı yüzde 20,02 olacak.