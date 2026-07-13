Birleşim Mühendislik hastane projesi için imzayı attı

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM), bağlı ortaklığı Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte Diyarbakır Dünya Göz Hastanesi Projesi kapsamında yeni iş ilişkisi kurduğunu açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiriye göre, Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen mekanik ve elektrik tesisat işleri ihalesi Birleşim Mühendislik ve Erde Mühendislik lehine sonuçlandı.

Taraflar arasında 13 Temmuz 2026 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Birleşim Mühendislik'in payı 55 milyon TL, Erde Mühendislik'in payı ise 50 milyon TL olarak belirlendi.

Toplam sözleşme bedeli 126 milyon TL oldu.

Projenin 6 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.