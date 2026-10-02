Birleşim Mühendislik'in Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan adli kontrolle serbest bırakıldı

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Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret AŞ (BRLSM), Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan hakkında yürütülen adli sürece ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Birleşim Mühendislik’in açıklamasına göre Mesut Altan’ın yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Altan, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şirket, söz konusu hukuki sürecin Altan’ın şahsi mal varlığına ilişkin olduğunu, Birleşim Mühendislik ve iştiraklerinin tüzel kişiliği, yönetimi veya faaliyetleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Grubun kurumsal işleyişinin ve tüm faaliyetlerinin olağan ve kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

Birleşim Mühendislik, yatırımcıların, iş ortaklarının ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının korunması amacıyla gerçeğe aykırı veya yanıltıcı içeriklere dayanan haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.