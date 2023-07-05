Bitci, pazar payını 13 kat artırdı

CoinGecko’nun verilerine göre, 2022 yılının ocak ayında yüzde 0,9’luk pazar payına sahip olan Bitci bu oranı 2023 yılının haziran ayı itibarıyla yaklaşık 13 kat artırarak yüzde 12’ye yükseltti. Bitci, bu performansıyla birlikte Türkiye’nin en büyük üçüncü kripto para borsası oldu.

Kripto para borsası Bitci’nin 2023 yılında pazar payı dışında işlem hacimlerinde de yükseliş yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 0,56 milyar dolarlık işlem hacmine sahip olan borsa bu yılın ilk yarısında 1,68 milyar dolara ulaşarak yaklaşık yüzde 200 artış kaydetti.

Pazar paylarındaki artışa ilişkin açıklamalarda bulunan Bitci Borsa CEO’su Ahmet Onur Yeygün, “Bitci olarak tüm adımlarımızı bu yılın başında açıkladığımız yol haritamız doğrultusunda atıyoruz. Bu süreçte ekibimizin yoğun çalışmalarıyla birçok önemli işe imza atmış olduk. Nihayetinde de pazar payımızda önemli bir artış yakalamayı başardık. Ancak henüz yolun başında olduğumuzu söylemek lazım. İlerleyen dönemde gerçekleştireceğimiz yenilikçi hamlelerle bir yandan kullanıcılarımızın trading deneyimini iyileştirmeyi diğer yandan Türkiye’nin en yaygın kripto para borsası olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bitci, geçtiğimiz şubat ayında düzenlediği Bitci Summit 2023’te bu yıla ilişkin yol haritasını paylaşmıştı. Bu süreçte birçok listelemeye imza atan borsa, Global Fan Token gibi yeni ürünleriyle de ekosisteme katkı sağladı.