‘Bitcoin ETF’leri geleneksel yatırımcının kriptolara adım atmasını sağlayabilir’

Global kripto para borsası Mamoru’nun Türkiye Ülke Müdürü Baran Yıldırım, Bitcoin ETF başvurularına dair açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, “Kripto para piyasalarının önde gelen aktörleri, ekosistemin ilk gününden bu yana yatırımcıların yatırım alternatiflerini çoğaltmak amacıyla yenilikçi adımlar atıyor. Bu kapsamda büyük bir önemle yaklaşılan ve halihazırda piyasalardaki öncü aktörler tarafından yönlendirilen Bitcoin ETF başvuruları, bir süredir birtakım düzenleyici engellerle karşılaşıyor” dedi.

Komisyon kararlarının belisizliğini koruduğunu aktaran Mamoru’nun Türkiye Ülke Müdürü Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

“Yatırımcı tarafında, otoritelerin bu konudaki tutumu merakla beklenirken, geçtiğimiz günlerde Avrupa kıtasında ilk Bitcoin ETF listelemesinin yapılması da dikkat çekici bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Ancak SEC’nin söz konusu olduğu dava süreçlerinde verilecek komisyon kararları belirsizliğini koruyor. Bu noktada, özellikle kurumsal yatırımcıların tutumları dengeleri kripto para piyasalarının lehine değiştirebilir, konuya ilişkin gerekliliklerin kamuoyu tarafından daha iyi biçimde anlaşılmasını sağlayabilir.

‘Geleneksel yatırımcıların tutumlarında değişimler görülebilir’

Olumlu bir senaryoda, henüz kripto para piyasaları konusunda yeterli bilgi birikimi olmayan geleneksel yatırımcıların kripto paralara yönelik yaklaşımlarında, düzenleyici otoritelerin tutumlarıyla birlikte belirli değişimler görülebilir. Bu durumda gelişen olumlu atmosfer, hem kripto para piyasalarına katılımı teşvik edebilir hem de geleneksel yatırımcıların kripto piyasalarına adım atmasını kolaylaştırabilir.

Geleneksel yatırımcıların piyasalara girişinde yeni alternatiflerin ve fırsatların sunulması oldukça önemli. Ancak biz, Mamoru olarak bu yaklaşımların finansal okuryazarlık çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Öğren ve Kazan Kampanyası da bu yaklaşımımızın somut bir çıktısı olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki dönemde, sürdürülebilir bir ekosistem için finansal okuryazarlık seviyelerinin yukarı seviyeleri çekilmesi konusunda sorumluluk almaya devam edeceğiz.”