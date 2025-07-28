Bitget, 120 milyon kullanıcıya ulaştı

Bitget PRO, Bitget Live ve yapay zeka destekli GetAgent gibi ürünler ile de kullanıcı deneyimini geliştiren Bitget, aynı dönemde kopya işlem (Copy Trading) kullanıcı sayısını 1 milyonun üzerine çıkardı. Elit trader’ ların toplulukla paylaştığı toplam kâr ise 27 milyon dolara ulaştı. 120 milyon kullanıcı Bitget platformunda buluştu.

Web3 ve token listelerinde rekor genişleme

Bitget, USDT-M Futures işlem çiftlerini 500’ün üzerine çıkarırken, platforma 100’den fazla yeni token ekledi. Borsanın yerel token’ı BGB, agresif yakım politikası ve ekosistem entegrasyonu sayesinde 8,50 dolara kadar yükseldi.

Bitget Wallet, 80 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşarak yeniden markalaşma sürecine girdi. Aynı zamanda PayFi ve Market Tools gibi hizmetlerle Web3 dünyasını daha erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen Bitget, merkeziyetsiz finans çözümlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Kurumsal yatırımlar ve yasal destek kriptoyu yükseltti

2025’in ikinci çeyreğinde kripto piyasalarında genel bir yükseliş görülürken, Bitcoin yüzde 35’in üzerinde artışla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ethereum ise ETF akışları ve staking dinamikleriyle yeniden güç kazandı. Bu yükselişi destekleyen başlıca unsur ise ABD’de kabul edilen GENIUS Act ve kurumsal yatırımlardaki artış oldu.