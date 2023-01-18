Bitget, spot piyasada 'Copy Trade'i başlattı

2020'de türevler için Copy Trade sunan ilk borsa olan Bitget, 2023'te spot traderlar için benzer şekilde sezgisel bir deneyim sunmak için son derece likit, son derece yenilikçi amiral gemisi ürünü tek tıkla Copy Trade'i geliştirdi.

Global kripto para borsası Bitget’in türev piyasasının ardından spot piyasasına da genişlettiği Copy Trade özelliği, yeni başlayanlar için işlem portföylerini daha deneyimli bir traderın gölgesinde, karlılık şanslarını artırmak için iyi bir başlangıç noktası sağlıyor.

Ayrıca, özellik traderlar’ın ROI, alım ve satım zamanı, portföyü ve geçmiş kayıtları hakkında ayrıntıları gösterdiği ve kullanıcılara Maksimum Yatırım, Zararı Durdur ve Kar Al seçeneklerini ayarlama olanağı sunduğu için kullanıcılar daha fazla şeffaflık ve esneklik imkanına sahip oluyor.



Bitget'in amiral gemisi ürünü “Tek Tıkla Copy Trade”, yeni başlayanlar için karmaşık vadeli işlem stratejilerini minimum çabayla takip etmelerine izin vererek işlem yapmayı basitleştiriyor. Kullanıcıların da ilgisini çeken ürün, Aralık 2022 itibarıyla, vadeli işlemler piyasasında 80 binden fazla trader ile 338 bin takipçi biriktirdi.



Spot piyasada yeni başlatılan Copy Trade özelliği, kullanıcılara işlem stratejilerini takip etme ve cüzdanlarında kripto paralara sahip olma seçeneği sunarak sorunsuz ve kullanışlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Kullanıcılar, platform tarafından sağlanan trader profillerini görüntüleyebilirken, sistemde kayıtlı olduğu şekliyle Kar/Zarar durumlarına, trader sıralamasına bakabiliyor ve portföyüne göre takip etmek için tercih ettikleri trader’ı seçebiliyor.

Öte yandan, Tek Tıkla Copy Trade, bir kazan-kazan çözümü sunuyor. Çünkü takipçilerin işlemleri, abonelikten sonra abone olunan trader'ın emirleriyle otomatik olarak yürütülüyor ve yalnızca işlemlerden kar edildiğinde bir kar payı yüzdesi alınıyor. Bu özellik aynı zamanda başarılı ve deneyimli traderlar’ın getirilerini daha da artırmaları için pasif bir gelir akışı sunuyor.

Tek tıkla Copy Trade

Tek Tıkla Copy Trade’e ilişkin açıklamalarda bulunan Bitget Genel Müdürü Gracy Chen, "Bitget, 2020'de kripto vadeli işlemler piyasasında Copy Trade sunan ilk borsaydı ve o zamandan beri, Tek Tıkla Copy Trade her zaman şirkette öne çıkan bir ürün oldu.

Ürünün başarısı rakamlarla kanıtlandı ve bu da Bitget'in en büyük kripto Copy Trade platformu olmasına yardımcı oldu. Bugün geldiğimiz noktada ise bu ürünü spot piyasamıza genişletmekten dolayı gurur duyuyoruz. Bu genişleme, kitle tabanımızı ve sosyal işlemler tekliflerimizi daha da genişletirken, kripto alanındaki lider konumumuzu da sağlamlaştıracak" dedi.



Kullanıcılarına sağlıklı bir yatırım deneyimi sunmak adına çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Chen, "Kullanıcılarımıza mümkün olan en iyi sosyal işlemler deneyimini sağlamaya kendimizi adadık. Bitget olarak, ürün tekliflerimizi mükemmelleştirmenin yanı sıra, kripto kışı boyunca platformumuzdaki kullanıcıların fonlarını korumak ve güvenliği sağlamak için Fon Saklama Hizmeti, Merkle Ağacı Rezerv Kanıtı ve Bitget'in 300 milyon dolarlık Koruma Fonu dahil olmak üzere çok sayıda güvenlik ve koruma önlemi sunduk” dedi