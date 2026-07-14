Bitget Wallet: Ödeme odaklı kullanım ilk kez alım-satımı geçti

Dijital kripto cüzdanı Bitget Wallet, kartlarının sayısı 150 bini aşarken, kartlar 50'den fazla pazarda ve 150 milyondan fazla iş yerinde kullanılabiliyor. 2026'nın ilk yarısında kart harcamaları 31 milyon dolara ulaşırken, bu tutar bir önceki döneme göre yüzde 191 arttı. Gelişmekte olan pazarlarda ise artış yüzde 416 olarak gerçekleşti.

Kart kullanımı ve ödeme hacmi arttı

Bitget Wallet verilerine göre, kart kullanıcıları ayda ortalama 10 işlem gerçekleştirirken, işlem başına ortalama harcama 28 dolar oldu. ABD, Avrupa ve Asya'da kullanıcılar ayda 10-14 işlem yaparken, Latin Amerika'da kullanım hızla artış gösterdi.

Şirket, Nijerya ve Arjantin gibi ülkelerde yerel para birimlerindeki değer kaybı ve yüksek uluslararası para transferi maliyetlerinin kullanıcıları sınır ötesi ödeme çözümlerine yönlendirdiğini belirtti.

Bitget Wallet COO'su Alvin Kan, gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcıların kriptoyu yatırım aracı yerine dolar bakiyesiyle ödeme yapma, para alma ve uluslararası transfer gerçekleştirme amacıyla kullandığını ifade etti.

Şirket, son iki yılda ürün altyapısını günlük ödemelere odaklanacak şekilde yenilediğini belirtirken, bugün 50'den fazla pazarda kart hizmeti, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'da QR ödeme altyapısı, Nijerya, Meksika ve Bangladeş'te ise doğrudan banka entegrasyonları sunduğunu aktardı.

Bitget Wallet'ın "Onchain Payments Matrix" altyapısının ise 100'den fazla para birimi ve 80'den fazla ödeme kanalını desteklediği, bugüne kadar 177 milyar doların üzerinde stablecoin işlemine aracılık ettiği bildirildi.