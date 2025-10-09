  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Biyoçeşitlilik çalışmasına ‘sürdürülebilir’ ödül
Takip Et

Biyoçeşitlilik çalışmasına ‘sürdürülebilir’ ödül

Sürdürülebilir İş Ödülleri, bu yıl da çevresel, ekonomik ve sosyal etkisi yüksek kurumları ödüllendirdi. Ela Hospitality, doğayı koruma ve yerel ekosistemleri destekleme vizyonuyla hayata geçirdiği Plant Era projesiyle, sürdürülebilir turizm alanında Biyoçeşitlilik-Hizmet kategorisinde ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Biyoçeşitlilik çalışmasına ‘sürdürülebilir’ ödül
Takip Et

Ela Hospitality, doğayı koruma ve yerel ekosistemleri destekleme vizyonuyla hayata geçirdiği Plant Era projesiyle sürdürülebilir turizm alanında Biyoçeşitlilik-Hizmet kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Plant Era ile doğaya somut katkı

Alınan ödülle ilgili otelden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ela Hospitality’nin sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde doğaya ve topluma karşı bütüncül bir sorumluluk anlayışı bulunuyor. Bu anlayış doğrultusunda geliştirilen Plant Era, Akdeniz’in zengin biyoçeşitliliğini koruma amacıyla endemik bitki türlerinin çoğaltılması, yeniden ekimi ve sürekliliğinin sağlanması üzerine odaklanıyor. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla, bölge florasının korunması, doğal yaşam döngüsünün desteklenmesi ve yerel ekosistemin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması için çeşitli eğitim ve farkındalık programları da düzenleniyor. Plant Era, Ela Hospitality’nin çevresel duyarlılığını somut adımlarla hayata geçirdiği stratejik bir sürdürülebilirlik projesi olarak öne çıkıyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) ile uyumlu yapısı sayesinde hem çevresel hem de sosyal etkileriyle dikkat çekiyor.”

Maliye, gelirinin 20 katı harcama yapanları radarına aldı!Maliye, gelirinin 20 katı harcama yapanları radarına aldı!Ekonomi
2024 yılında GSMH'ye en büyük katkıyı mali olmayan şirketler sağladı2024 yılında GSMH'ye en büyük katkıyı mali olmayan şirketler sağladıEkonomi

 

 

Şirket Haberleri
TEK Enerji/Ceylan: Yenilenebilir enerji dönüşümünde çok önemli bir dönemeçteyiz
TEK Enerji/Ceylan: Yenilenebilir enerji dönüşümünde çok önemli bir dönemeçteyiz
AJet'in zamanında kalkış oranı yüzde 80'e yaklaştı
AJet'in zamanında kalkış oranı yüzde 80'e yaklaştı
Warmhaus’un yeni Genel Müdürü Şebnem Güner İşmak oldu
Warmhaus’un yeni Genel Müdürü Şebnem Güner İşmak oldu
ABD’li yatırım fonu Turnspire Capital, Meklas Otomotiv’i satın aldı
ABD’li yatırım fonu Turnspire Capital, Meklas Otomotiv’i satın aldı
Tekstil devi Türkiye'deki fabrikasını kapattı, Mısır'a göç etti
Tekstil devi Türkiye'deki fabrikasını kapattı, Mısır'a göç etti
Johnson & Johnson’a tazminat cezası: Bebek pudrası kansere mi yol açıyor?
Johnson & Johnson’a tazminat cezası: Bebek pudrası kansere mi yol açıyor?