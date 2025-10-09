Biyoçeşitlilik çalışmasına ‘sürdürülebilir’ ödül

Ela Hospitality, doğayı koruma ve yerel ekosistemleri destekleme vizyonuyla hayata geçirdiği Plant Era projesiyle sürdürülebilir turizm alanında Biyoçeşitlilik-Hizmet kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Plant Era ile doğaya somut katkı

Alınan ödülle ilgili otelden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ela Hospitality’nin sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde doğaya ve topluma karşı bütüncül bir sorumluluk anlayışı bulunuyor. Bu anlayış doğrultusunda geliştirilen Plant Era, Akdeniz’in zengin biyoçeşitliliğini koruma amacıyla endemik bitki türlerinin çoğaltılması, yeniden ekimi ve sürekliliğinin sağlanması üzerine odaklanıyor. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla, bölge florasının korunması, doğal yaşam döngüsünün desteklenmesi ve yerel ekosistemin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması için çeşitli eğitim ve farkındalık programları da düzenleniyor. Plant Era, Ela Hospitality’nin çevresel duyarlılığını somut adımlarla hayata geçirdiği stratejik bir sürdürülebilirlik projesi olarak öne çıkıyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) ile uyumlu yapısı sayesinde hem çevresel hem de sosyal etkileriyle dikkat çekiyor.”