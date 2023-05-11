Bizim Toptan’dan ilk çeyrekte 4,5 milyar lira net satış geliri

Bizim Toptan, 2023 yılının ilk çeyrek sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre Bizim Toptan, 2023’ün ilk üç ayında net satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91,5 artırarak 4,5 milyar TL’ye yükseltti.

Bizim Toptan’ın otel, restoran, kafe, akaryakıt istasyonu gibi kurumsal müşterilere hizmet verdiği ev dışı tüketim (EDT) alanındaki büyümesi, yılın ilk çeyreğindeki finansal sonuçlara olumlu katkı sağladı.

“Yatırımlarımızla müşterimizin ve ticaretin yanındayız”

İlk çeyrek rakamlarını değerlendiren Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “Çok kanallı satış modelimiz, EDT kanalındaki büyüme, mağaza ve depo yatırımlarımızla 2023 yılının ilk çeyreğinde de ciromuzu ve müşteri sayımızı artırdık. Dönem içinde Gebze mağazamızın çatısında faaliyete geçirdiğimiz güneş enerjisi sistemi gibi çevreye duyarlı yatırımlarımızla giderlerimizi kontrol altına almak yolunda adım attık. Maalesef ki ülkemizin 6 Şubat’ta yaşadığı büyük deprem felaketi hepimizi derinden etkiledi. Ülkece depremin yaralarını sarmak için dayanışma gösterirken, biz de hasar gören Bizim Toptan ve Seç Market mağazalarımızı tekrar ayağa kaldırıp bölgede halkın ihtiyacının kesintisiz karşılanması için çalışıyoruz. 2023 yılının devamında da depremin ekonomik etkilerini ülke olarak aşmak için çalışmayı sürdürecek, yatırımlarımız ve projelerimizle müşterimizin ve ticaretin yanında olmaya devam edeceğiz.”