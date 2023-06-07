BKFTEK'in mimari ve otomobil cam filmleri çevreci özellikleriyle öne çıkıyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

OTOMOTİV yanı sıra güvenlik ve mimari cam filmi hizmeti de veren şirketin Yönetici Ortağı Salih Çağlayan, otomotiv cam filmlerinin yüzde 10'a kadar yakıt tasarrufu sağladığını bildirdi.

LLumar cam filmlerinin 1977 yılında ABD'de kurulduğunu kaydeden Çağlayan, 2001 yılından itibaren dünya piyasalarına açılan şirketin; otomotiv cam filmleri, mimari ve dekoratif cam filmleri, güvenlik, anti-graffiti gibi geniş bir yelpazede hizmet bulduğunu kaydetti. LLumar'ın Cilt Kanseri Vakfı'nın tavsiye sertifikasına sahip olduğu bilgisini veren Çağlayan, cam filminin en önemli özelliğinin yolcuların güneşin zararlı UV ışınlarından korumak olduğunu bildirdi.

LLumar Cam Filmlerinin, güneş ışınlarını yansıtarak aracın sıcaklığını kontrol altına almayı sağladığına vurgu yapan Salih Çağlayan, “İç ortamınız kışın sıcak, yazın serin kalır; bununla beraber klima kullanımında binalarda yüzde 40'a kadar enerji tasarrufu sağlar, araçlarda ise yüzde 10'a kadar yakıt tüketimini azaltır” dedi.

“SAHTE ÜRÜNLERE DIKKAT”

Bir çok üründe olduğu gibi cam filminde de sahte ürünlere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Çağlayan, sertifikalı ürünler yerine kullanılan sahte ve kalitesiz ürünlerin, müşteri memnuniyetsizliğine ve uluslararası üne sahip markaların karalanmasına yol açtığını aktardı.

Bunların enerji ve sağlık sertifikalarının bulunmadığını söyleyen Çağlayan, “Genelde dünyadaki belli başlı fabrikaların hatalı olarak çöpe attığı veya geri dönüşüme yolladığı, fabrika atıkları, Türkiye'de yeniden paketlenip gelişi güzel markalar oluşturularak satılmaktadır. BKFTEK'in de yönetici üyesi olduğu Cam Filmi Derneği(CFD)'nin bu konuyla alakalı çalışmalarını yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

“PENCEREDEN GEÇEN GÜNEŞI YÜZDE 80 AZALTIYOR”

Binalardaki enerji tüketimine de değinen Çağlayan, “Binalar Türkiye'de enerjinin yaklaşık yüzde 40'ını kullanıyor ve ülkenin karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 30'undan sorumludur. Bu sebeple binaların karbon emisyonlarını azaltmak bir öncelik haline geliyor” dedi.

Bu kapsamda cam filmlerinin binaların daha düşük karbon emisyonu elde etmelerine yardımcı olmada önemli rol oynayabileceğine vurgu yapan Çağlayan, “Güneş kontrollü cam filmleri, bir cam pencereden geçen güneş enerjisi miktarını yüzde 80 oranında azaltabilir. Cam filmleri tasarruf etmek için hemen çalışmaya başlar, etkinleştirilmeleri veya kontrol edilmeleri gerekmez ve güneşin zararlı UV ışınlarını %99 oranında azaltmak gibi diğer birçok fayda sağlarlar. Cam kırıldığında bir arada tutmaya yardımcı olarak güvenlik sağlar” değerlendirmesinde bulundu.

Çağlayan, şeffafa yakın olan araç cam filmlerinin yasal şartları da yerine getirdiğine dikkat çekti.

Salih Çağlayan, projelerinde LLumar imzası bulunan bazı kuruluşları ise şöyle sıraladı: “Bankalar: HSCB, QNB Finansbank, ING Bank, Ziraat Bankası, İş Bankası, AKBANK. Büyükelçilikler ve Konsolosluklar: ABD, Çin, Rusya, Norveç, Hollanda, Güney Kore. Savunma Sanayi ve Özel Projeler: ASELSAN, Nero Industries, Clariant, STM, Memorial, Dış İşleri Bakanlığı, Esenboğa Havalimanı… vb.”

“ÇALIŞTIRACAK USTA BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKIYORUZ”

Çoğu sektörde olduğu gibi cam filmi sektöründe de çalışan usta sayısı oldukça kısıtlı durumda bulunduğunu ifade eden Çağlayan, mevcut ustaların birlikte çalışacak ve ustalıklarını aktaracak bir çalışan bulamadıklarını söyledi.

BKFTEK Otomotiv olarak sektördeki çalışan problemi için cam filmi uygulayıcısı olmak isteyen ya da eksikleri olan çalışanlara eğitim vermenin önemine dikkat çekmek istediklerini paylaşan Salih Çağlayan, “Sektörümüze katkı sağlamak ve çalışan problemine çözüm bulmak için gerekli teorik ve pratik eğitim programlarımızı hazırladık” diye konuştu.