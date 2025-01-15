BlackRock'ın varlıkları rekor kırdı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın yönettiği varlıkların değeri borsalardaki güçlü performansın desteğiyle 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 21 artarak 11,6 trilyon dolarlık rekora ulaştı.

New York merkezli şirketin yönettiği varlıklar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 10,01 trilyon dolardan 11,55 trilyon dolara çıkarken, üçüncü çeyrekte bu rakam 11,48 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.

BlackRock'ın net geliri, dördüncü çeyrekte 1,67 milyar dolara, yani hisse başına 10,63 dolara yükseldi. Blackrock bir önceki yılın aynı döneminde 1,38 milyar dolar, yani hisse başına 9,15 dolar net gelir elde etmişti.