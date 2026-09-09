BlackSky, 1 milyar dolarlık ABD uydu programında konumunu güçlendiriyor

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BlackSky, ABD Ulusal Keşif Ofisi’nin (NRO) Electro-Optical Commercial Layer (EOCL) programı kapsamında yüksek frekanslı uydu görüntüleme hizmetleri sağlıyor. 2022 yılında imzalanan sözleşme beş yıllık temel dönem ve beş adet bir yıllık uzatma seçeneğinden oluşuyor. Böylece programın toplam süresi 10 yıla kadar çıkabiliyor.

Sözleşmenin başlangıçta 85,5 milyon dolarlık bir temel değeri bulunurken, tüm seçeneklerin kullanılması halinde toplam tutar 1,021 milyar dolara kadar ulaşabiliyor. BlackSky, 2025 yılında sözleşme kapsamında bir yıllık ek süre kazanarak hizmet dönemini 2026 ortasına kadar uzatmıştı.

Yeni nesil uydular devreye giriyor

BlackSky'nin büyüme stratejisinde yeni nesil Gen-3 elektro-optik uydular önemli yer tutuyor. Şirket, bu platformlarla daha yüksek çözünürlüklü görüntüleri daha kısa sürede sağlayabilen bir Dünya gözlem altyapısı oluşturuyor.

Gen-3 sisteminin devreye girmesiyle BlackSky'nin mevcut uydu ağına yeni kapasite eklenirken, özellikle savunma ve istihbarat alanındaki kullanıcıların belirli bölgeleri daha sık izlemesine imkan sağlanması amaçlanıyor. Şirketin geliştirdiği yapı, uydu görüntülerinin yapay zeka destekli analizlerle birlikte kullanılmasına da dayanıyor.

BlackSky'nin uydu yatırımları yalnızca NRO programıyla sınırlı kalmıyor. Şirket 2026'da uluslararası savunma müşterileriyle milyonlarca dolarlık yeni anlaşmalar imzalarken, Gen-3 uydularının kullanım alanını da genişletiyor.

ABD'nin ticari uzay şirketlerinden daha fazla yararlanarak istihbarat ve savunma kapasitesini artırmaya yönelmesi, BlackSky gibi uydu görüntüleme şirketlerinin uzun vadeli büyüme potansiyelini destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.