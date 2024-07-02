Blackstone, Japon Alinamin'i 2,2 milyar dolara satıyor
Blackstone, Japon takviye ve reçetesiz ilaç üreticisi Alinamin'i MBK'ya 2,2 milyar dolara satacak.
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Blackstone, Japon takviye ve reçetesiz ilaç üreticisi Alinamin'i satmaya hazırlanıyor.
Nikkei gazetesinin haberine göre Blackstone, Alinamin'i MBK'ya 2,2 milyar dolara satacak.
Haberde, Blackstone'un 2021 yılında Alinamin'i satın almasının ardından Alinamin'in Tayvan'da bir birim kurduğu ve denizaşırı satışlarını artırdığı belirtilirken MBK'nın tüketim malları satın almalarındaki deneyimini Alinamin'in değerini artırmak için kullanmayı hedeflediği belirtildi.